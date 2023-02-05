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Папа Франциск объяснил, почему до сих пор не посетил Украину

5 февраля, 2023 воскресенье
22:58
Мир

Папа Римский Франциск до сих пор не посетил Киев, поскольку сейчас еще нет возможности приехать в Москву, но просит о диалоге

Об этом сообщили в Vatican News со ссылкой на заявление Папы.

"Я открыт для встречи с обоими президентами – Украиной и Россией", - заявил понтифик в ходе пресс-конференции.

Известно, что весной 2019 года Папа опустился на колени перед лидерами Южного Судана, умоляя их о мире. Журналист из NBC NEWS, ссылаясь на это, спросил его, был бы Папа готов сделать такой же жест, если бы имел возможность встретиться с Путиным, видя, что все прежние призывы к миру оказались напрасными.

На это Папа Франциск отметил, что он потому и не поехал в Киев, "поскольку в этот момент не существовало возможности уехать в Москву". Если же речь идет о жестах, то жестом, который он испытал спонтанную потребность совершить, был неслыханный в дипломатической практике визит в посольство, чтобы просить о встрече и переговорах.

"А жест во время встречи 2019 года, не знаю, как получился, это не было задуманным, а спонтанные вещи невозможно повторить. Это Святой Дух ведет тебя, и это невозможно объяснить, точка", - сказал он.

  • 8 января Папа Римский Франциск во время молитвы на площади Святого Петра в Ватикане призвал молиться за матерей украинских и русских военных , ведь "и те и другие потеряли детей".
  • 25 января в Ватикане состоялась встреча делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций Украины с Папой Римским Франциском.
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