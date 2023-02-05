Папа Франциск объяснил, почему до сих пор не посетил Украину

Об этом сообщили в Vatican News со ссылкой на заявление Папы.

"Я открыт для встречи с обоими президентами – Украиной и Россией", - заявил понтифик в ходе пресс-конференции.

Известно, что весной 2019 года Папа опустился на колени перед лидерами Южного Судана, умоляя их о мире. Журналист из NBC NEWS, ссылаясь на это, спросил его, был бы Папа готов сделать такой же жест, если бы имел возможность встретиться с Путиным, видя, что все прежние призывы к миру оказались напрасными.

На это Папа Франциск отметил, что он потому и не поехал в Киев, "поскольку в этот момент не существовало возможности уехать в Москву". Если же речь идет о жестах, то жестом, который он испытал спонтанную потребность совершить, был неслыханный в дипломатической практике визит в посольство, чтобы просить о встрече и переговорах.

"А жест во время встречи 2019 года, не знаю, как получился, это не было задуманным, а спонтанные вещи невозможно повторить. Это Святой Дух ведет тебя, и это невозможно объяснить, точка", - сказал он.