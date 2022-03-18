Папа Франциск назвал войну в Украине "извращенным злоупотреблением властью", сопровождающимся "брутальной жестокостью"

Об этом говорится в письме Папы Римского Франциска главе Совета епископских конференций Европы архиепископу Вильнюса Гинтарасу Грушасу по случаю открытия в пятницу, 18 марта, в столице Словакии Братиславе III Европейских католических социальных дней, информирует Еспресо.TV.

"Трагедия войны, разворачивающаяся в центре Европы, поражает нас; мы никогда не думали, что снова увидим сцены, напоминающие о великих войнах прошлого века", - написал Папа Франциск.

Он отметил, что человечество вновь предстало перед угрозой "извращенного злоупотребления властью и фанатичных интересов, обрекающих беззащитных людей на страдания от брутальной жестокости".

"Страшный крик о помощи наших украинских братьев и сестер побуждает нас как общину верующих не только серьезно задуматься, но и плакать вместе с ними и что-то для них делать; разделить страдания народа, чья идентичность, история и традиции были изранены", - сказал он. понтифик.

Папа призвал верующих продолжать молиться за то, чтобы "те, в чьих руках находится судьба наций, сделали все возможное для прекращения войны и начала конструктивного диалога для завершения огромной гуманитарной трагедии, которую она ведет".

Напомним, с начала войны Папа Франциск прибег к активным, даже беспрецедентным шагам в поддержке Украины и попытках прекращения конфликта. Он лично прибыл в посольство России в Ватикане, хотя всегда вызывал дипломатов к себе.

Также Понтифик призвал прекратить бои в Украине и гарантировать гумкоридоры гражданскому населению и назвал украинский город Мариуполь "городом-мучеником".

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