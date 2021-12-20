Папа Франциск назвал домашнее насилие над женщинами "почти сатанинским"
Папа Римский Фрациск осудил домашнее насилие против женщин и назвал его "почти сатанинским"
Об этом сообщает The Guardian.
Издание отмечает, что это одно из сильнейших выражений, которые Папа Римский использовал для осуждения такого насилия.
Этот комментарий Франциск сделал в воскресенье, 19 декабря, во время программы в итальянской сети TG5, где он разговаривал с тремя женщинами и мужчинами, пережившими такой опыт.
"Количество женщин, которые подвергаются избиениям и издевательствам в своих домах, даже со стороны их мужей, очень, очень велико", - сказал он, отвечая на вопросы женщины по имени Джованна, которая стала жертвой домашнего насилия.
"Проблема в том, что для меня это что-то почти сатанинское, потому что это злоупотребление силой против человека, который не может защитить себя, который может только (попытаться, - ред.) заблокировать удары. Это унизительно. Очень унизительно", - сказал Франциск.
С начала пандемии COVID-19 Папа Римский несколько раз выступал против домашнего насилия, уровень которого вырос во многих странах после того, как из-за карантина многие женщины оказались в ловушке дома.
По данным полиции, в Италии ежедневно происходит около 90 эпизодов насилия против женщин, и 62% из них - случаи домашнего насилия.
- Ранее Папа Римский Франциск извинился перед православными за ошибки, допущенные католической церковью.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.91
- Актуальное
- Важное