Папа Франциск назвал домашнее насилие над женщинами "почти сатанинским"

Об этом сообщает The Guardian.



Издание отмечает, что это одно из сильнейших выражений, которые Папа Римский использовал для осуждения такого насилия.



Этот комментарий Франциск сделал в воскресенье, 19 декабря, во время программы в итальянской сети TG5, где он разговаривал с тремя женщинами и мужчинами, пережившими такой опыт.



"Количество женщин, которые подвергаются избиениям и издевательствам в своих домах, даже со стороны их мужей, очень, очень велико", - сказал он, отвечая на вопросы женщины по имени Джованна, которая стала жертвой домашнего насилия.



"Проблема в том, что для меня это что-то почти сатанинское, потому что это злоупотребление силой против человека, который не может защитить себя, который может только (попытаться, - ред.) заблокировать удары. Это унизительно. Очень унизительно", - сказал Франциск.



С начала пандемии COVID-19 Папа Римский несколько раз выступал против домашнего насилия, уровень которого вырос во многих странах после того, как из-за карантина многие женщины оказались в ловушке дома.



По данным полиции, в Италии ежедневно происходит около 90 эпизодов насилия против женщин, и 62% из них - случаи домашнего насилия.

Ранее Папа Римский Франциск извинился перед православными за ошибки, допущенные католической церковью.