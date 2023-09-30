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Папа Франциск назначил 21 кардинала: это увеличит его влияние на избрание преемника

30 сентября, 2023 суббота
21:16
Мир

Папа Франциск в субботу на площади Святого Петра в Ватикане назначил 21 нового кардинала, лично вручив малиновый колпак большинству новых церковных чиновников

Об этом сообщает Vatican News.

18 из 21 новых назначенцев младше 80 лет, а значит, будут иметь право голоса на возможном конклаве по избранию нового Папы Римского. Правила Ватикана не позволяют кардиналам старше этого возраста голосовать на конклаве.

Назначение в Коллегию кардиналов Католической церкви, избирающей новых глав Ватикана, фактически дает возможность понтифику влиять на избрание своего преемника, пишет DPA.

Это означает, что 99 из 137 кардиналов, которые в настоящее время имеют право выбирать следующего Папу, были назначены Франциском, которому сейчас 86 лет.

Как и в предыдущие годы, Франциск все чаще выбирает епископов и архиепископов из неевропейских стран для назначения кардиналами. В этот раз его внимание сосредоточено на духовенстве из Африки и Азии, включая новых кардиналов из Танзании, Малайзии, Южного Судана, КНР и ЮАР.

Позиция Ватикана по войне в Украине

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

В начале июня спецпосланник Папы кардинал Маттео Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.

28 июня Дзуппи прибыл в Москву и встретился с детской омбудсменкой Львовой-Беловой, подозреваемой в массовом похищении украинских детей. 4 июля кардинал Дзуппи сообщил , что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.

3 августа во время встречи с украинской молодежью Папа Франциск заверил в своей молитве за Украину и извинился за "неспособность сделать что-то большее".

На днях Папа Римский Франциск назвал россиян "потомками великой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что Папа продвигает нарративы о "великодержавности РФ".

А впоследствии он прокомментировал свое скандальное заявление о "великой матушке России" и заявил, что его неправильно поняли, ведь он имел в виду культуру.

В то же время 21 сентября Папа Франциск осудил использование "конвенционного оружия" против гражданских целей. Это произошло на следующий день после того, как россияне атаковали Львов "шахедами" и уничтожили состав гуманитарной помощи.

Папа Римський Франциск
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