Потнифик вспоминает Украину в своих молитвах, обстрел российскими ракетами торгового центра в Кременчуге назвал зверской атакой. Отправил в Киев кардиналов и представителей европейских епископатов. Кардинал Курт Кох, префект Папского совета по поддержанию единства христиан назвал легитимизацию войны патриархом Кириллом "ересью и фальшивым учением". Впрочем, проблема заключается в том, что Апостольская Столица не меняет свою позицию в принципиальных вопросах.

8 июня Папа принял профессора Мирослава Мариновича, проректора Украинского Католического университета во Львове, Дениса Коляду, выпускника УКУ и Якушева из Мариуполя. Эта "неформальная консультация" состоялась по инициативе Алехандро, многолетнего друга Папы из Аргентины, которого озаботило "неоднозначное восприятие некоторых шагов" Франциска украинцами.

Описывая разговор, профессор Маринович заключает, что разговор длился около двух часов и был откровенным. Папа говорил о своих поступках в поддержку Украины, тогда как его гости ожидали однозначной поддержки Папой украинской стороны. А также разъяснений относительно оправданности употребления срока справедливой войны, другими словами права жертвы нападения обороняться. Как и необходимость получения Украиной западного вооружения, которое не является "эскалацией" войны, а способом самозащиты государства, которое в начале 90-х годов избавилось от третьего в мире ядерного арсенала. Взамен должна была получить гарантии безопасности, а столкнулась с грубой агрессией одного из "гарантов".

Украинские собеседники подчеркнули, что виновником преступной агрессии являются Путин и российские власти, но исполнителями преступления являются обычные российские солдаты. Добавили, что пришло время для Ватикана наработать собственную украинскую политику, которая не будет производной от его российской политики. Разговаривали о путешествии Папы в Украину, на что он ответил, что охотно прибыл бы в Киев, но ему категорически запрещают это врачи.

Казалось бы, недоразумения прояснились, так что споры вокруг высказываний Франциска можно оставить в прошлом. О котором трудно забыть, но над которым можно опустить занавес молчания и пойти вперед.

В плену русской пропаганды

Ничего подобного. 14 июня на портале иезуитского журнала "La Civitta Cattolica" (Католическая община - А.И.) появилась запись интервью, которое Папа месяцем ранее дал своим братьям из Общества Иисуса. Франциск похвалил "героизм украинской нации" и сказал, что "не поддерживает Путина", что оказалось только внешней оболочкой. Ведь объяснил, что "опасность заключается в том, что видим только безобразное, но обходим вниманием целую драму, которая разыгрывается на фоне этой войны, которую возможно каким-то образом спровоцировали или которую вовремя не предотвратили". И сказал, что мнение о НАТО, как организации, которая "лает на Россию" услышал от одного весьма разумного политика, который, как оказалось 24 февраля, был прав.

Обоснование позиции Папы изложил о. Антонио Спадаро из Общества Иисуса, главный редактор "La Civitta Cattolica" в статье "Семь картин вторжения в Украину". Принципы толкования слов и мыслей Папы его курией (особенно иезуитами) требуют оба текста читать вместе. Ограничусь до нескольких вопросов, оставляя более глубокий анализ выводов редактора на другой раз. В конце концов, трудно было бы встретить более четкое изложение принципов теологии и политики современного понтификата в вопросах войны и мира, международных дел, экуменизма, объединения Украины и Восточной Европы.

Начнем с "лаящегося" Северо-Атлантического Альянса. Цитирование президентом Джо Байдена во время выступления в Королевском Замке в Варшаве "Не бойтесь!" Иоанна Павла II (главное послание его понтификата) о. Антонио назвал таким "сочетанием Христа, свободы и НАТО", которое противоречит христианству. Ведь Франциск "всегда сопротивлялся искушению творения из христианства оправдания политики, какой бы она ни была". И тем самым "спас христианство перед соблазном превращения в наследника Римской империи или Византии".

Надо совершенно не разбираться в истории последнего полувека, чтобы в напоминании американским президентом (который, в конце концов, является католиком!) "Не бойтесь!" Папы Войтылы отыскали возрождение Римской империи. И признак использования веры как легитимизации действий американской администрации для сдерживания российской агрессии.

Во время инаугурационного богослужения 22 октября 1978 года Иоанн Павел II призвал: "Не бойтесь, откройтесь, откройте дверь Христу настежь. Откройте перед его спасенной властью границы государств, экономических и политических систем, широкие поля культуры, цивилизации, развития! Не бойтесь! Христос знает, что носит человек в себе. Он один это знает!”. Произносил на итальянском языке, но к полякам обратился на польском. Поздравил собравшихся также на французском, английском, немецком, испанском, португальском, сербохорватском словацком, украинском и литовском языках.

Не оставалось сомнений, о границах каких стран и систем речь идет Папе в первую очередь. Если бы кто-то искал аргументы относительно вреда слишком уж частого общения представителей современного Ватикана с посланниками Московского Патриархата и выслушивания их концепций о “первом”, “втором” и “третьем” Риме, то собственно их бы нашел.

В ответ на публикацию интервью с Франциском архиепископ Святослав Шевчук, Глава Украинской Греко-Католической церкви, в своем Послании на 112-й день войны заявил: “Агрессия России против Украины не была ничем спровоцирована. Каждый, кто считает, что российскую военную агрессию спровоцировала какая-то внешняя причина, или одурманен российской пропагандой, или просто обманывает мир с определенной целью”. И добавил: “Причины русской военной агрессии лежат в самой России, ее природе и ее середине. Украина первой приняла этот удар, но, очевидно, взяла его на себя ради всего цивилизованного мира и его ценностей.

Точнее, не скажешь, хотя Шевчук избегает напряжения в отношениях с Апостольской столицей. Это удается со все большим усилием, потому что в течение четырех месяцев войны Франциск почти полностью упустил огромный капитал доверия, который среди греко-католиков и украинцев в целом нарастил Папа Иоанн Павел II. Сейчас, по сути, нечего уже чинить, потому что достаточно просмотреть сеть, чтобы понять глубину пропасти, которую выкопал "понтифик мира" между Апостольской Столицей и украинцами.

Отречешься от меня трижды...

Причиной той пастырской катастрофы является то, что Папа и его курия (справедливости ради, не вся) выработали принципы "российской политики" и не отступают от них. Хотя бы в Украине небо упало на землю. Партнером в диалоге о единстве христиан и оценке событий на свете остается Русская Православная Церковь и ее патриарх Кирилл. Ватикан соглашается с русским ресентиментом, возникшим после того, как от русского мира отпала часть его кусков и верит в универсализм науки русской церкви. И единственной заботой Апостольской Столицы, когда речь идет о войне в Украине, является создание условий для примирения сторон конфликта. В политическом измерении говорится, что после Второй Мировой войны, как убеждает о. Спадаро, “не удастся выстроить международное устройство с участием униженной мощи, которая ищет мести. Вместо этого следует стремиться к привлечению России к европейскому видению от Атлантики до Урала, о котором мечтал св. Иоанн Павел II".

Действительно, только в голове иезуита могла возникнуть мысль, чтобы Папу Войтылу позвать на свидетеля политических и экуменических комбинаций действующего епископа Рима. Во время прощания на поле Львовского аэропорта (27 июня 2001 года) Иоанн Павел II сказал “Спасибо Тебе, Украина, за твою непоколебимую и героическую защиту Европы от захватнических орд... Я бы хотел, чтобы Украина, как полноправный член, стала частью Европы на целом континенте от Атлантического океана до Уральских гор”.

Итак, совпадает название океана и гор, но мало что, кроме того. На рубеже веков многие питали надежду на свободу и демократию в России – произошло то, что произошло. До 2022 года демократический мир становился на уши для построения международного устройства с Путиным. Но "царь" уже в 2007 году провозгласил, что Россия чувствует себя униженной и стремится к возмездию. И свои слова превратил в преступный чин. В Ватикане скорее отгрызут себе язык, чем признают, что Украина ведет героическую борьбу с очередной захватнической ордой. И что идет борьба за будущее Европы. Что без труда понимают, ценят и поддерживают сотни миллионов европейцев. Но Хорхе Бергольо не любит Европу.

Несмотря на проблемы с передвижением, Папа подтвердил визит в Канаду (24-30 июля), но не собирается в Киев. Его добавляет о. Антонио - желание осмотреть Киев "есть прекрасное", но не ко времени. Ибо может вдруг оказаться причина не примирения, а дальнейших подозрений и разделений.

Гибель десятков тысяч украинцев в качестве основы для примирения с россиянами, так что Папа, готовясь к такому выдающемуся событию, не может испачкать белье своей сутаны малейшим подозрением о препятствии диалогу с Москвой. Ибо именно к этому сводятся слова о подозрениях и делениях. А чистоту сутаны должен оценивать Кирилл.

Чего же начитались и наслушались в Ватикане, что с такой невероятной легкостью шокируют собственных верных и людей доброй воли? Недостаточно повторять, что желанием украинцев и греко-католиков экзистенциальным, потому что речь идет о бытии или небытии - сохранить свою католическую, национальную, гражданскую и европейскую идентичность. А единственной их "виной" является то, что решили обороняться, чтобы последующие поколения не погибали в войне, не гнили по тюрьмам и в ссылке в Сибири.

Уже в очередной раз, углубляясь в науку, исходящую от Петрова порога, был вынужден глубоко дышать, чтобы не дергаться. Вместо бесов, стоит подумать о возможностях выхода из сегодняшней путаницы. Первоначальным условием является признание, что чудесного изменения взглядов и позиции Папы не будет. Из Францисковой муки греко-католики и общество украинцев не испекут хлеба для поддержки сил духовных.

Среди греко-католиков текст подписанной Франциском и Кириллом Гаванской декларации (12 февраля 2016) вызвал удивление из-за фрагментов, касающихся оценки российской агрессии (“конфликт”) и определения УГКЦ как “церковной общины”, а не Церкви. Комментируя это, архиепископ Шевчук заявил: “Должны помнить, что наше единство и полное общение со Святейшим Отцом, наместником св. Петра не является предметом политического соглашения, дипломатической конъюнктуры или какого-либо фрагмента Декларации Единства. Единство и общение со св. Петром нашего времени являются предметом веры. Это к нему, Папе Франциску, сегодня говорит Христос по Евангелию св. Луки: “Симон, Симон, вот нечистый добивался пересеять вас, как пшеницу, но я просил за тебя, чтобы твоя вера не умалила. Ты же укрепляй братьев твоих”.

Дальнейшая цитата звучит так: “Он же сказал: “Учитель, готовый идти с Тобой в тюрьму и на смерть” Только Иисус сказал: “Говорю тебе, Петр, что прежде чем петух запоет, трижды отречешься от меня!” (Луки; 22, 31-34). И Симон Петр отрекся трижды.

Все о них без них

За четыреста лет своей истории грекокатолическая (прежде униатская) церковь пережила всякие времена. Церковь развивалась и на протяжении большей части XVIII века была самой многочисленной конфессией Речи Посполитой. Случались и времена отмены Унии и преследований - в царской России в 1839 году на землях, отобранных во время первого и Второго разделов Польши и в 1875 году в Холмской епархии, а также в СССР в 1946 году (Галичина после т.н. Львовского) собора). В Речи Посполитой униатские епископы не заседали в Сенате, в отличие от римско-католических иерархов, поскольку не были "полными" католиками.

Позже греко-католиков подозревали о том, что при первой возможности перейдут в православие, предпочитая национальное единство перед связью с Римом. Казалось, что после пережитого под коммунистами такого рода подозрения должны исчезнуть. После 1946 г. ни один из греко-католических епископов не перешел на православие, а подпольная греко-католическая Церковь в СССР была крупнейшей в мире структурой, которая не подчинялась правительству. После появления автокефальной Православной Церкви Украины (2018) греко-католики не изменили конфессиональную принадлежность, хотя поддержка Томоса среди них тотальная.

Украинские греко-католики крепко держатся собственной традиции, идентичности и уверены в будущем. УГКЦ является крупнейшей восточной католической церковью с более чем 5 миллионами верующих. В Украине 4 митрополии (11 епархий) и 4 экзархата на Востоке и Юге страны. Действует 3,5 миллиона приходов, где служит 2,5 тысячи священников. Есть более 110 женских и мужских монастырей. Митрополии существуют также в Бразилии, Канаде, Польше и США (в общей сложности 14 епархий), а также самостоятельные епархии или апостольские экзархаты в шести странах. Из-за растущего количества выездов на заработки из Украины и поток беженцев открываются новые епархии в дежурных городах и странах на всех континентах. Церковь носит глобальный характер – это не изменится в обозримом будущем.

Сегодня фундаментальным вызовом для греко-католиков является не сохранение верности св. Петру в наше время, а вытеснение их общины за пределы католицизма, определенные Франциском и их курию. Речь не идет о догматах веры и морали (находящихся в сфере исключительных полномочий Папы), потому что в этих делах Бергольо придерживается ортодоксального подхода. Дело в науке Папы в вопросе войны и мира, вины и наказания, справедливости и индивидуальной ответственности за совершенное зло. Речь идет об отходе от теологии "справедливой войны", то есть права жертвы агрессии в защиту в пользу теологической конструкции, мол, "все мы должны". Теологии фальшивой в своих основах, противоречащей науке католической Церкви, изложенной в катехизисе.

Также речь идет об упорном соблюдении модели экуменизма, основанной на "партнерстве" по РПЦ и оставлении на втором плане патриарха Варфоломея и сосредоточенного вокруг него большинства православных церквей. Также имеют значение политические вопросы, которые Папа и его сотрудники улаживают с большим удовольствием. Вроде бы вместо заботы о делах веры выбирали участие в политологическом семинаре.

И, last but not least. "Все о них - без них" - так можно было подытожить отношение Ватикана к УГКЦ. Римская курия не сообщала архиепископу Шевчуку о подготовке гаванской декларации, хотя он является членом Папского Совета по делам поддержки христианского единства, который согласовывал документ с Москвой. С ним не консультировалось (так же как и с главой Совета Римско-католических епископов Украины) "примирение украинцев и россиян" во время Крестного хода в Колизее. Как и основания для поддержки во время войны "курса на Москву". Наконец, твердо игнорируется приглашение Папы посетить Украину, в которой уже восемь лет идет война.

Добрые времена в отношениях Украины и Апостольской Столицы уже бывали и времена Иоанна Павла ІІ скоро не вернутся. В Ватикане нет места для украинской политики, то есть уважения к субъектности украинцев, как нации и греко-католиков. Без понимания традиции украинского и греко-католического, укорененного в Киево-Русском государстве с момента его крещения в 988 году. Без постоянного рассмотрения их попыток завоевать себе место под солнцем сквозь лупу "националистической угрозы", являющейся главной темой пониманий о. Спадаро.

Если Вы не признаете, то признает Ваш преемник

Чтобы разорвать сложившийся замкнутый круг, нужно двигаться вперед. Лучше бы было, если бы папа уже теперь признал Патриархат УГКЦ. Как знак "зрелого самосознания" Церкви и ее права быть самостоятельной в церковной науке вне вопросов, лежащих в исключительной компетенции Папы. Это был бы самый успешный способ позаботиться о добре украинских греко-католиков во время войны и во время послевоенного восстановления. Это был бы акт признания исторического и морального наследия Киевской Церкви, обеих ее частей — православной и греко-католической.

В Декрете о Восточных Католических Церквах (Второй Ватиканский Собор) записано: “Восточные Церкви, как и Западные, имеют право и обязанность самоуправления согласно собственным отдельным правилам, по которым говорит их благородная древность, а также поскольку более соответствуют обычаям местных верных и кажутся более пригодными для того, чтобы заботиться о благе их душ... Согласно древней традиции Церкви следует особо чтить патриархов Церквей Восточных, потому что каждый из них стоит во главе своего Патриархата, как отец и глава.... Поскольку институт патриархата есть традиционной формой устройства в Восточных Церквах, святой всеобщий Собор желает при необходимости провозглашать новые патриархаты, творение которых предупреждено всеобщим Собором или епископом Рима".

На Соборе вопрос патриархата поднял Иосиф Слепой, глава УГКЦ в 1944 - 1984 годах, из-за чего отказ порвать с Римом и присоединиться к РПЦ восемнадцать лет провел в советских тюрьмах и лагерях (1945 - 1963). Благодаря покровительству Папы Иоанна XXIII в феврале 1963 года он уехал из СССР. Советы считали, что больной 70-летний митрополит не будет иметь сил для активных действий. Однако у него были нерастраченные силы.

В октябре 1963 года он выступил на Втором Ватиканском соборе, сообщая о мученичестве епископов, духовенства и верных. Призвал предоставить своей Церкви патриархат. Хотя его слова глубоко поразили Отцов Собора, вопросы патриархата отложили позже. Основной причиной было сопротивление РПЦ, чьи представители присутствовали на Соборе, положившем начало ватиканской Ostpolitik.

В своем "Завете" Слепой вспоминал: "Увенчание Восточных церквей патриаршей короной всегда было плодом зрелого христианского сознания Божьего народа во всех его частях.... всей своей истории. Почему же тогда не оказать патриаршего достоинства Киеву, колыбели христианства на всем Востоке Европы?

С сыновней преданностью, терпеливо, но одновременно совершенно ясно заявил св.п. Папе Павлу IV: "Если не признаете вы, то признает ваш преемник... Не можем отступить от Патриархата из-за того, что наша Церковь существует".

Решил действовать, несмотря на отказ Папы. После принятия синодом епископов (существовавшего в диаспоре) документов о патриаршем устройстве Церкви, в 1975 году провозгласил себя патриархом Киево-Галицким. Павел IV этот акт отверг, патриархата не признал также Иоанн Павел II, хотя уважал старенького кардинала. Во время почестей новоизбранному Папе Иоанн Павел II преподнес его с колен. Как помнит Польша, преподнес также примасса Стефана Вышинского.

Киев - второй Иерусалим

В ватиканском "табели о рангах" архиепископ Шевчук носит титул Великого Архиепископа Киево-Галицкого, что выглядит небольшой разницей, так как патриарх и великий архиепископ имеют подобную власть над своими церквями. Но есть принципиальный признак. Патриарх выбирает собор епископов, после чего патриарх просит Папу о знаке церковного единства. Итак, патриарх уже избран и почти равен достоинству Римскому Епископу. Великий архиепископ также выбирает собор епископов, но их решение должен утвердить Папа.

Греко-католический патриархат является созревшим плодом. Во время литургии архиепископа Шевчука поминают как Патриарха, что означает соответствующие ожидания верных. Следует, чтобы этот голос был услышан, особенно в современных условиях.

Для Путина взятие Киева - "Матери городов русских" - должно быть вершинным доказательством тезиса о "единстве украинцев и россиян" и припечатыванием прав Москвы на наследство Киева и Руси. В военном отношении дискуссию по этой теме прекращает украинское войско. В отношении исторической и церковной точки над "i" расставил Константинопольский Патриархат, когда четырьмя годами ранее восстановил свою каноническую власть над украинскими территориями. Тем самым была отменена инкорпорация Киевской митрополии в состав РПЦ в 1686 году, а также объявлена автокефалия Православной Церкви Украины.

В исторических выводах, которые легли в основу решения Константинополя, утверждается, что канонические границы РПЦ были установлены в 1589 году. Когда она получила статус Патриархата. "Киевская митрополия не находится в этих пределах", следовательно, связь украинской церкви с Константинополем была настолько сильной, что "даже после политического объединения региона с Москвой в 1654 году (так называемое Переяславское соглашение) все усилия патриарха Московского, чтобы посвящать Киевского митрополита, встречали ярое сопротивление духовенства и народу Украины" — таков был итог.

Редактор журнала Общества Иисуса имеет плохие представления об автокефалии, потому что одновременно с ней "появилось церковное разделение, подобно политическому". Трудно себе представить, чтобы "Русская церковь потеряла связь с территорией Украины, откуда происходит сама". А. Антонио сравнил вовлеченность украинских властей в вопрос автокефалии в союз Путина и Кирилла. И в подтверждение того тезиса прибил печать: украинцев поздравил с Томосом сам госсекретарь США Майк Помпео.

Если смотреть на мир через московские очки, то все, что происходит в Украине, связывается с цезаропапизмом, национализмом и Америкой. Но эти аргументы разве испугают благочестивых дев, ведь причиной подобной акробатики является желание скрыть, признание Франциском Украины канонической территорией РПЦ в Гаванской декларации. И если он хочет продолжать встречи с Кириллом (о чем Папа неоднократно заявлял Urbi et Orbi), то он Патриарха Варфоломея. И должен утверждать, что Кирил все еще имеет право юрисдикции над Украиной.

Стоя перед выбором между Константинополем и Киевом и Москвой, Аопстольская Столица выбрала "Третий Рим". Иоанн Павел II, видимо, переворачивается в могилу. Во время литургии по римскому обряду в Киеве 24 июня 2001 года он сказал: “Из Киева берет начало расцвет христианской жизни, которую Евангелие пробудило сначала на старых землях тогдашней Руси, затем на просторах Восточной Европы, а позже за Уралом, на территории Азии. Киев в определенном смысле сыграл роль "предшественника Христа" (Иоанна Крестителя) среди многочисленных народов, к которым орудие спасения прибыло именно оттуда.

Все аргументы "за"

В традиции украинского православия Киев именуется Вторым Иерусалимом - "Новый Небесный Иерусалим". Богоизбранным городом и духовной столицей. Теология Киева, как Второго Иерусалима, принципиально отличается от мессианистической идеологии Москвы, как Третьего Рима. "Русский мир" патриарха Кирилла и Путина является очередной версией этого мессианизма.

Киев имел особое значение для Слепого. В своем “Завете” проповедовал: “Вот говорит тебе голос Бога Твоего: “Возьми свой подсвечник...” (Отк.; 2:5). Я, сын Твой, прощаюсь с Тобою: "Светись, светись, наш Иерусалим и предстанешь в древней своей славе!"

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Владимир Сабодан (1935-2014) в своем "Завете" отметил, что "киевская идея" – Киев как "новый" Иерусалим – определяет "место России и Украины в истории" и играет "интеграционную роль в украинском сознании и культуре". В конце жизни иерарх энергично выступал за автокефалию Православной Церкви в Украине, за что Москва хотела отстранить его от должности. Напоминаю рекомендации обоих иерархов, поскольку, вопреки мнению спикеров Святого Престола, восстановление канонического порядка в украинском православии является не источником новых расколов, а приведением в порядок ситуации в Церкви. Освобождает украинское православие от служения имперской политике Москвы, возвращает Киевской Церкви полноту ее богословской, церковной и культурной традиции и связывает с мировым православием, которое признает авторитетом Вселенского Патриарха. В 2016 году Всеправославный Собор поддержал такие ценности как человеческое достоинство, права человека и право на защиту жертв агрессивной войны.

Для греко-католиков особенно важно, что конец московского господства над Киевом открывает возможности для экуменического диалога с православными. Такой диалог опирается на общее наследие Киевской Церкви и осознание того, что оно возникло до раскола 1054, когда христианство раскололось на Запад и Восток. В украинской церковно-интеллектуальной традиции срединная позиция рассматривается не как обреченность на маргинес, а как возможность творческого симбиоза. В контексте вступления Украины в Европейский Союз это имеет исключительное значение.

В вопросе патриархии УКХК все нужные слова уже сказано, нет ни одного аргумента против, все за. Однако Франциск отвечает на просьбу о патриархате, мол, еще не время. Причиной тому сопротивление Москвы, добро экуменического диалога и "примирение между сторонами конфликта".

Если не выходит из любви, то следует попробовать с умом. В Германии сводят счета с наследием Russlandversteher, то есть так называемых "понимающих Россию". Наблюдая Ostpolitik Папы Франциска, трудно сказать, где их было больше - на Шпрее или в Ватикане. В Германии быть Russlandversteher сегодня является поводом к стыду, в Святом Престоле не видно и следа рефлексирования. И не будет иначе во время нынешнего понтификата.

Украинская греко-католическая церковь, служа собственной общине, не может тратить энергии на ватиканский "фронт". Должен говорить своим голосом, помогать верным в борьбе с российской агрессией и мобилизовать мир на поддержку Украины. То есть действовать таким образом, как поступает ее иерархия, духовенство и светские верующие. Архиепископ Шевчук в ежедневных посланиях, где развивает католическую науку о справедливой войне, которую ведет жертва ничем не спровоцированной агрессии. Наука, которая принципиально отличается от науки Папы, но именно Великий Архиепископ Киево-Галицкий в согласии с правдой, евангельским духом и посланием миру.

Франциск мог бы учесть эти факты и признать Патриархат УГКЦ. Мог бы сделать по крайней мере столько для, как-никак, своей Церкви.