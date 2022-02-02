PAP: ЕС завершает разработку "огромного пакета санкций" на случай нападения РФ на Украину
Евросоюз заканчивает работу над пакетом экономических санкций против РФ на случай вторжения России на территорию Украины
Об этом пишет PAP.
Пакет санкций касается денежного и энергетического секторов российской экономики. Также он направлен на олигархов из окружения президента России Владимира Путина.
Издание сообщает, что санкции "готовили в тесном взаимодействии с США", поскольку есть цель синхронизировать ограничительные меры против РФ со стороны разных государств.
Речь идет о совместных действиях не только США и ЕС, но и Канады, Великобритании, Швейцарии и Японии.
Подготовку санкций планируют закончить на этой неделе, чтобы в случае экстренного созыва Совета Европы был пакет ограничительных мер, который можно будет быстро проголосовать.
- Напомним, ранее сообщалось, что ЕС введет "невиданные ранее" санкции против РФ в случае ее нападения на Украину.
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