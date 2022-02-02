PAP: ЕС завершает разработку "огромного пакета санкций" на случай нападения РФ на Украину

Об этом пишет PAP.



Пакет санкций касается денежного и энергетического секторов российской экономики. Также он направлен на олигархов из окружения президента России Владимира Путина.



Издание сообщает, что санкции "готовили в тесном взаимодействии с США", поскольку есть цель синхронизировать ограничительные меры против РФ со стороны разных государств.



Речь идет о совместных действиях не только США и ЕС, но и Канады, Великобритании, Швейцарии и Японии.



Подготовку санкций планируют закончить на этой неделе, чтобы в случае экстренного созыва Совета Европы был пакет ограничительных мер, который можно будет быстро проголосовать.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС введет "невиданные ранее" санкции против РФ в случае ее нападения на Украину.

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