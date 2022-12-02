Pantone назвал главный цвет 2023 года
Институт цвета Pantone назвал тон в следующем 2023 году – им стал малиново-красный 18-1750 Viva Magenta
Об этом говорится на сайте Института цвета США Pantone.
Ведомство представило цветом 2023 года – Pantone 18-1750 Viva Magenta назвали "малиново-красным тоном, представляющим баланс между теплым и холодным".
"Это оттенок, укорененный в природе, происходящий из семьи красных и изображающий новый сигнал силы. Viva Magenta - смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, насыщенность которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, созданию нового нарратива", - говорится в сообщении.
Цветом этого года был PANTONE 17-3938 или Very Peri, сочетающий в себе качества синего, но одновременно имеющий фиолетово-красный оттенок.
Справочно. Института цвета США Pantone – разработчик профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений для индустрии дизайна. Институт более 20 лет выбирает цвет рока, который становится ориентиром для дизайнеров одежды, интерьеров и мебели, графических дизайнеров, визажистов.
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