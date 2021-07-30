"Пантера буквально сняла скальп": мужчину, на которого напало животное в зоопарке под Полтавой, прооперировали
33-летнего мужчину, на которого напала пантера в зоопарке под Полтавой, госпитализировали в шоковом состоянии
Об этом сообщает ТСН.ua .
Пострадавшего от нападения пантеры мужчины уже перевели из реанимации в травматологию.
Он уже в сознании, но говорить об обстоятельствах нападения пантеры ничего не хочет.
Свидетели происшествия рассказали, что пантера напала на мужчину, когда он развозил корм тележкой.
"Она сидела у него на плечах и в пасти держала верх его головы. У него не было верхней части скальпа, она ему оторвала", - говорится в сообщении.
Владимир Пинчук, врач-травматолог Полтавской областной больницы, куда госпитализировали пострадавшего, рассказал, что пациента доставили в тяжелом состоянии.
"Фактически был снят скальп с головы, множественные рваные раны туловища, лица и конечностей. Во время операции был реимплантирован снятый скальп с волосистой части головы", - рассказал он.
В частном зоопарке Коваливки отказываются комментировать этот инцидент. На телефонные звонки дирекция экопарка не отвечает.
В полиции же выяснили, что пострадавший на самом деле не был работником экопарка.
"Он как будто товарищ директора зоопарка, который иногда консультируется с ним, потому что по образованию оба ветеринары", - рассказал представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев.
- Напомним, в зоопарке в селе Коваливка, что под Полтавой, пантера напала на мужчину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.74
Покупка 26.74Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.68Продажа 32.08
- Актуальное
- Важное