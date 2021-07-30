"Пантера буквально сняла скальп": мужчину, на которого напало животное в зоопарке под Полтавой, прооперировали

Об этом сообщает ТСН.ua .



Пострадавшего от нападения пантеры мужчины уже перевели из реанимации в травматологию.



Он уже в сознании, но говорить об обстоятельствах нападения пантеры ничего не хочет.



Свидетели происшествия рассказали, что пантера напала на мужчину, когда он развозил корм тележкой.



"Она сидела у него на плечах и в пасти держала верх его головы. У него не было верхней части скальпа, она ему оторвала", - говорится в сообщении.



Владимир Пинчук, врач-травматолог Полтавской областной больницы, куда госпитализировали пострадавшего, рассказал, что пациента доставили в тяжелом состоянии.



"Фактически был снят скальп с головы, множественные рваные раны туловища, лица и конечностей. Во время операции был реимплантирован снятый скальп с волосистой части головы", - рассказал он.



В частном зоопарке Коваливки отказываются комментировать этот инцидент. На телефонные звонки дирекция экопарка не отвечает.



В полиции же выяснили, что пострадавший на самом деле не был работником экопарка.



"Он как будто товарищ директора зоопарка, который иногда консультируется с ним, потому что по образованию оба ветеринары", - рассказал представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Напомним, в зоопарке в селе Коваливка, что под Полтавой, пантера напала на мужчину.