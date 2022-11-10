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Панкейки. Рецепт
Панкейки – это фантастически вкусное блюдо-микс между оладьями и блинами. Отличие состоит лишь в том, что обжариваются панкейки на сковороде без растительного масла. Они готовятся легко и быстро
Ингредиенты
- 200 г пшеничной муки
- 12 г разрыхлителя
- 25 г сахара
- два яйца
- 240 мл молока
- 60 г сливочного масла
- соль - по вкусу
Как приготовить панкейку?
- добавляем в чашу соль+сахар+яйца.
- вливаем в чашу молоко
- смешиваем муку с разрыхлителем
- перемешиваем
- добавляем в чашу для панкейков
- добавляем растопленное сливочное масло
- перемешиваем быстро
- выкладываем тесто на сковороду с антипригарным покрытием без масла.
- панкейки обжариваем с обеих сторон
- выкладываем на тарелку
- поливаем по вкусу сметаной, вареньем, медом и т.п.
Приятного тебе аппетита!
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