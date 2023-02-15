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Панкейк. Рецепт
"Панкейк" в переводе с английского: pan – сковорода, cake – лепешка. Панкейки – это маленькие американские блины. Обычно панкейки подают на завтрак. К ним добавляют разные сладкие соусы, ягоды, шоколад и т.п.
Ингредиенты (ориентировочно около 15 блинчиков):
- 210 г молока
- Яйцо - 1 шт.
- 200 г муки
- Разрыхлитель – одна чайная ложка
- Масло растительное – две столовые ложки
- Сахар – две столовые ложки
- Соль – 1/2 чайной ложки
Рецепт приготовления:
- В миску разбиваем яйцо
- Добавляем сахар и соль
- Смешиваем миксером до однородного состояния
- Добавляем молоко, перемешиваем
- Наливаем масло, перемешиваем
- В отдельную емкость просеиваем муку и разрыхлитель (равномерно их смешиваем)
- Добавляем смесь в емкость с другими продуктами.
- Перемешиваем до однородности, не затягивая процесс
- Тесто готово!
- Выпекаем панкейки сразу же, как приготовили тесто, на сухой сковороде с гладким дном без масла
- Сковороду ставим на средний огонь
- Хорошо разогреваем
- Наливаем тесто на горячую сковороду небольшими порциями (диметром до 8 см), для этого берем большую столовую ложку.
- На поверхности теста на сковороде начнут появляться пузырьки.
- Именно в этот момент следует перевернуть панкейк на другую сторону
- Печем панкейки с обратной стороны
- Когда панкейки готовы, не ждите, пока они остынут
- К панкейкам хорошо подходят по вкусу орехи, ягоды, сиропы, растопленный шоколад, мед и т.д.
Приятного аппетита!
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