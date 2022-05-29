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Главная Экономика Панельных многоэтажек не должно быть нигде в Украине, а новое жилье следует строить с бомбоубежищами, - Зеленский

Панельных многоэтажек не должно быть нигде в Украине, а новое жилье следует строить с бомбоубежищами, - Зеленский

29 мая, 2022 воскресенье
23:09
Экономика На фото Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил нецелесообразность восстановления поврежденных панельных домов в Украине и сказал, что новое жилье будут строить с укрытиями

Об этом сообщают в Офисе президента.

Такое решение он озвучил на совещании с властями Харьковщины.

"Если уже так произошло и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях", - сказал Зеленский.

По его словам, восстановление поврежденного после войны станет возможностью модернизировать страну и построить современное жилье. Он добавил, что новые дома планируют строить с бомбоубежищами и укрытиями.

"Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги", - добавил президент.

  • Архитекторы и дизайнеры поделились идеями восстановления разрушенных жилых домов в Украине.
  • 10 апреля правительство выделило первый миллиард гривен на восстановление освобожденных территорий.
  • Война изменила требования. В восстановлении городов ключевым станет безопасность и государственные программы.
  • 6 мая Эстония предложила помочь в восстановлении Житомирской области.
  • 21 мая премьер-министр Португалии Антониу Кошта предложил, чтобы государство стало куратором восстановления школ и детских садов в Украине.

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Украина
Владимир Зеленский
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