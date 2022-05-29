Панельных многоэтажек не должно быть нигде в Украине, а новое жилье следует строить с бомбоубежищами, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил нецелесообразность восстановления поврежденных панельных домов в Украине и сказал, что новое жилье будут строить с укрытиями
Об этом сообщают в Офисе президента.
Такое решение он озвучил на совещании с властями Харьковщины.
"Если уже так произошло и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях", - сказал Зеленский.
По его словам, восстановление поврежденного после войны станет возможностью модернизировать страну и построить современное жилье. Он добавил, что новые дома планируют строить с бомбоубежищами и укрытиями.
"Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги", - добавил президент.
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