Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Пандемия вызвала рост цен на продукты пчеловодства

Пандемия вызвала рост цен на продукты пчеловодства

2 октября, 2021 суббота
22:20
Экономика

Из-за новой волны пандемии в Украине наблюдается рост спроса на продукты пчеловодства

Об этом рассказал Валерий Курейко, пчеловод и соучредитель ТМ "Знатный мед", информирует Еспресо.TV.

По его словам, прежде всего спрос вырос на цветочную пыльцу, пергу и прополис.

"Потребители обращаются к традиционным народным средствам укрепления иммунитета, поэтому продукты пчеловодства остаются очень востребованными. А учитывая тот факт, что объем производства таких продуктов, как перга, прополис, забрус или прополис весьма ограничен, это приводит к росту цен", - приводит слова Курейка издание ВолиньPost .

По информации эксперта, и в оптовой, и в розничной торговле пыльца подорожала почти в 2 раза, перга и прополис - на 30-35%, в зависимости от региона, а настойки - на 10-15%. Цены почти не изменились только на воск, вощину и подмор пчелиный.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Читайте также:
Давид Арахамія
1 октября, 2021 пятница
"Будет серьезный дипломатический скандал": Арахамия о задержании Саакашвили
Дмитро Разумков
2 октября, 2021 суббота
В Трускавце "слугами" уже собраны подписи за отставку Разумкова
2 октября, 2021 суббота
Пьяное ДТП с пострадавшими детьми. Скандальный нардеп Трухин сидел в Трускавце рядом с Зеленским. Фотофакт
Киев
+15
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.49
    Покупка 26.49
    Продажа 26.72
  • EUR
    Покупка 30.61
    Продажа 31.03
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
3 октября
17:28
3 октября на фронте: российские оккупанты совершили два обстрела
17:19
Умер бывший владелец Adidas и клуба, выигравшего Лигу чемпионов, Бернар Тапи
16:52
Двое украинских моряков скончались на судне в Бангладеш при таинственных обстоятельствах
16:30
"Александрия" не смогла переиграть "Верес" в УПЛ, результаты других матчей 10-го тура
16:15
Зеленский
Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
15:52
Месси спас ПСЖ от первого в сезоне поражения во Франции
15:39
Малая Опера, Киев
Киевская Малая Опера отказалась показывать фильм "Оффшор 95"
15:25
Партия Саакашвили проиграла местные выборы в Грузии
14:57
Сергей Шефир
Шефир имел "несколько сложных моментов" с Ахметовым, - Зеленский
14:39
Эрдоган трижды в неделю играет в баскетбол
14:23
Военный бюджет России впервые за последние годы официально превысит расходы на экономику
13:54
В соцсетях показали, во что превратилась Шахтерская площадь в Донецке
13:32
В Украине может появиться военная миссия Евросоюза, - Welt
13:10
Зеленский сказал, когда разговаривал с Лукашенко о "вагнеровцах"
12:50
Приобретенный в Великобритании первый украинский ледокол вошел в Черное море и направляется в Одессу
12:30
Шкарлет поздравил педагогов с Днем учителя
12:00
48-летняя Руслана Лыжичко ошеломила заявлением о возможной беременности
11:53
Не Трухиным единым. В Трускавце наградили автора мема о "некачественных детях" Третьякову и Гетьманцева, который первым в Зе-команде предлагал дать воду в Крым
11:17
В Харькове пожар в столярном цехе перекинулся на автостоянку. Машины сгорели
11:00
Алексей Навальный
Навальный получил польского "Рыцаря свободы"
10:46
"Так трудно еще не было". Бегун из Сумщины преодолел 100 км песков Сахары
10:26
Эксклюзив
"Слуги народа" уже ведут переговоры с другими депутатами относительно голосования за отставку Разумкова, - Буймистр
10:24
С начала года частными переводами в Украину поступило $ 9 млрд
09:50
Владимир Зеленский в Трускавце. 2 октября 2021 года
Отставка Разумкова. Зеленский жестко поссорился с некоторыми "слугами"
09:22
Лия Ахеджакова
Из-за спектакля с осуждением вторжения в Чечню и Афганистан в Москве вызвали на допрос Ахеджакову
09:00
Пандемия COVID в Украине: 7967 новых заражений, 126 - смертей. Киев вышел из ТОП-5 коронавирусных регионов
08:21
"С удовольствием расправляются". Телевидение Лукашенко запугивает СМЕРШем и террором в стиле Бела Куна и Розалии Землячки
08:00
Александр Корниенко
Стало известно, кто будет новым спикером и его заместителем
07:50
Сегодня вечером покажут фильм об оффшорных сделки Зеленского и Коломойского
07:15
2 октября на фронте: 11 обстрелов вблизи 10 городов, поселков и сел, есть раненый
2021, суббота
2 октября
23:00
На Сиваше внезапно вымерло 5-7 тыс. птиц. Причину оккупанты скрывают
22:50
В Трускавце Зеленский ставил оценки: партии - 3 с "+", себе - 7-8. И во всем "виновата" Верховная Рада
22:34
Украинские биометрические документы есть у 0,8 млн жителей ОРДЛО
22:00
Геннадий Можейко
В Беларуси взяли под стражу работника "любимой газеты Путина". Сайт заблокирован
21:49
Пьяное ДТП с пострадавшими детьми. Скандальный нардеп Трухин сидел в Трускавце рядом с Зеленским. Фотофакт
21:28
Обнародованы основные риски выращивания лаванды
21:11
"Потому что нам надо". Стефанчук обещает "слугам" постоянные "Трускавцы"
20:50
Украинскую антиковидную вакцину будут выпускать с 2022 года, - МЗ
20:26
Зеленский настаивает, что Украина "первая в Европе" по качественным дорогам
20:00
На Николаевщине мужчина заживо сжег 84-летнюю тещу
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV