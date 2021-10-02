Пандемия вызвала рост цен на продукты пчеловодства
Из-за новой волны пандемии в Украине наблюдается рост спроса на продукты пчеловодства
Об этом рассказал Валерий Курейко, пчеловод и соучредитель ТМ "Знатный мед", информирует Еспресо.TV.
По его словам, прежде всего спрос вырос на цветочную пыльцу, пергу и прополис.
"Потребители обращаются к традиционным народным средствам укрепления иммунитета, поэтому продукты пчеловодства остаются очень востребованными. А учитывая тот факт, что объем производства таких продуктов, как перга, прополис, забрус или прополис весьма ограничен, это приводит к росту цен", - приводит слова Курейка издание ВолиньPost .
По информации эксперта, и в оптовой, и в розничной торговле пыльца подорожала почти в 2 раза, перга и прополис - на 30-35%, в зависимости от региона, а настойки - на 10-15%. Цены почти не изменились только на воск, вощину и подмор пчелиный.
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