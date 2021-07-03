Пандемия в Украине: 705 новых заражений, 36 смертей. В пятерку лидеров вошла Полтавщина

Такими э данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 3 июля, передает Еспресо.TV .



Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 420 человек,



летальных исходов - 36,



выздоровели - 1072 человека.



"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях", - отмечается в сообщении.



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За сутки протестировано:



методом ПЦР - 19945 человек,



методом ИФА - 7962 лица,



экспресс-тестами - 15097 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2237202 лица,



выздоровели - 2170656 человек,



летальных исходов - 52 460,



проведения ПЦР-тестов - 10900947.



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