Пандемия в Украине: 705 новых заражений, 36 смертей. В пятерку лидеров вошла Полтавщина
За сутки 2 июля 2021 года в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 27 медработников - 22)
Такими э данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 3 июля, передает Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 420 человек,
летальных исходов - 36,
выздоровели - 1072 человека.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях", - отмечается в сообщении.
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За сутки протестировано:
методом ПЦР - 19945 человек,
методом ИФА - 7962 лица,
экспресс-тестами - 15097 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2237202 лица,
выздоровели - 2170656 человек,
летальных исходов - 52 460,
проведения ПЦР-тестов - 10900947.
- Напомним, новый, сверхопасным штамм коронавируса "Дельта" обнаружено уже в 98 странах .
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