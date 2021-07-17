Пандемия в Украине: 591 новых заражений, 16 смертей
За сутки 16 июля 2021 года в Украине зафиксировано 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 41, медработников - 9)
Об этом со ссылкой на Минздрав информирует Еспресо.TV.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 438 человек;
летальных исходов - 16;
выздоровели - 676 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 18006 человек,
методом ИФА - 8718 человек,
экспресс-тестами - 14648 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2244196 человек;
выздоровели - 2180957 человек;
летальных исходов - 52 718;
проведения ПЦР-тестов - 11138052.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.
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