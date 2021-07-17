Пандемия в Украине: 591 новых заражений, 16 смертей

Об этом со ссылкой на Минздрав информирует Еспресо.TV.



Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 438 человек;

летальных исходов - 16;

выздоровели - 676 человек;



За сутки протестировано:



методом ПЦР - 18006 человек,

методом ИФА - 8718 человек,

экспресс-тестами - 14648 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2244196 человек;

выздоровели - 2180957 человек;

летальных исходов - 52 718;

проведения ПЦР-тестов - 11138052.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.





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