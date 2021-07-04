Пандемия в Украине: 377 новых заражений, 10 смертей. Киев, Одесса, Запорожье и Днепр держат первенство
За минувшие сутки, 3 июля 2021 года, в Украине зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 11, медработников - 5)
Об этом говорится в официальных данных от Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро 4 июля, передает Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 460 человек,
летальных исходов - 10,
выздоровели - 526 человек.
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За сутки протестировано:
методом ПЦР - 14229 человек,
методом ИФА - 3345 человек,
экспресс-тестами - 10405 человек.
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За все время пандемии в Украине:
заболело - 2237579 лица,
выздоровели - 2171182 человек,
летальных исходов - 52 470,
проведения ПЦР-тестов - 10915176.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.
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