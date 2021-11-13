Пандемия в Европе: Германия возобновляет бесплатное тестирование, Австрия и Нидерланды идут на локдаун для невакцинированных
С субботы, 13 ноября 2021 года, в Федеративной Республике Германии снова предлагают бесплатные экспресс-тесты на коронавирус
При этом сделать такой тест по меньшей мере раз в неделю может любой, независимо от статуса вакцинированного или выздоровевшего от COVID-19, сообщает Еспресо.TV.
"Расходы на такие тесты покрывает государство", - отмечает Украинская служба DW.
Делать бесплатные экспресс-тесты в Германии приостановили с 11 октября этого года.
Такое решение официального Берлина было продиктовано стремлением привлечь как можно больше людей к антикоронавирусной вакцинации. Тогда было закрыто большинство центров тестирования, которые должны вернуться к работе.
В свою очередь правительство Австрии в воскресенье, 14 ноября, рассмотрит решение ввести для всех девяти федеральных земель страны карантин для людей, которые не были привиты против коронавируса. Это связано с ежедневным увеличением инфицированных.
"Я считаю, что не стоит ждать. Мы сделаем этот шаг сейчас", - сообщил австрийский канцлер Александер Шалленберг в пятницу, 12 ноября,
Однако тогда он не уточнил, когда начнутся новые ограничения. В то же время власти двух федеральных земель, где эпидемическая ситуация является худшей - Верхней Австрии и Зальцбурга - заявила, что введет эти ограничения для себя уже с 15 ноября, информирует DW .
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Планируется, что непривитые и не полностью вакцинированные будут ограничены в передвижении без необходимости. Им запретят выходить из дома, если они не идут на работу, за покупками продуктов или к врачу. Соблюдение этих норм будет контролироваться с помощью выборочных проверок.
Посещать рестораны, туристические объекты и различные мероприятия могут только вакцинированные и люди те, кто недавно выздоровел от COVID-19.
Нидерландский премьер-министр Марк Рютте тоже заявил о внедрении по всей стране частичного локдауна, начиная с субботы, 13 ноября.
В частности, заведения общественного питания и супермаркеты должны завершать свою работу не позднее 20, а другие магазины - 18 часов. Также снова вводится правило соблюдения дистанции до других людей минимум в полтора метра, запрещается принимать более четырех гостей одновременно у себя дома.
Все жители Королевства Нидерланды, имеющие такую возможность, должны работать из дома.
Спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи, будут проводиться без зрителей.
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