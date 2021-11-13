Пандемия в Европе: Германия возобновляет бесплатное тестирование, Австрия и Нидерланды идут на локдаун для невакцинированных

При этом сделать такой тест по меньшей мере раз в неделю может любой, независимо от статуса вакцинированного или выздоровевшего от COVID-19, сообщает Еспресо.TV.



"Расходы на такие тесты покрывает государство", - отмечает Украинская служба DW.

Делать бесплатные экспресс-тесты в Германии приостановили с 11 октября этого года.



Такое решение официального Берлина было продиктовано стремлением привлечь как можно больше людей к антикоронавирусной вакцинации. Тогда было закрыто большинство центров тестирования, которые должны вернуться к работе.



В свою очередь правительство Австрии в воскресенье, 14 ноября, рассмотрит решение ввести для всех девяти федеральных земель страны карантин для людей, которые не были привиты против коронавируса. Это связано с ежедневным увеличением инфицированных.



"Я считаю, что не стоит ждать. Мы сделаем этот шаг сейчас", - сообщил австрийский канцлер Александер Шалленберг в пятницу, 12 ноября,



Однако тогда он не уточнил, когда начнутся новые ограничения. В то же время власти двух федеральных земель, где эпидемическая ситуация является худшей - Верхней Австрии и Зальцбурга - заявила, что введет эти ограничения для себя уже с 15 ноября, информирует DW .



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Планируется, что непривитые и не полностью вакцинированные будут ограничены в передвижении без необходимости. Им запретят выходить из дома, если они не идут на работу, за покупками продуктов или к врачу. Соблюдение этих норм будет контролироваться с помощью выборочных проверок.



Посещать рестораны, туристические объекты и различные мероприятия могут только вакцинированные и люди те, кто недавно выздоровел от COVID-19.



Нидерландский премьер-министр Марк Рютте тоже заявил о внедрении по всей стране частичного локдауна, начиная с субботы, 13 ноября.

В частности, заведения общественного питания и супермаркеты должны завершать свою работу не позднее 20, а другие магазины - 18 часов. Также снова вводится правило соблюдения дистанции до других людей минимум в полтора метра, запрещается принимать более четырех гостей одновременно у себя дома.



Все жители Королевства Нидерланды, имеющие такую возможность, должны работать из дома.



Спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи, будут проводиться без зрителей.



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