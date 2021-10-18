Пандемия коронавируса может закончиться уже в следующем году, - ВОЗ
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что пандемия коронавируса может закончиться в мире уже в следующем году
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Я оптимист, считаю, что в следующем году мы выйдем из пандемии, но, конечно же, коронавирус не закончится. И, возможно, нам придется с ним жить. Но вы знаете, это как и с гриппом. Есть вакцины от гриппа. Каждый год они слегка адаптируются под новые штаммы, и люди вакцинируются - и все нормально", - рассказал Клюге.
По его словам, в каждой стране система здравоохранения должна играть первостепенную роль, чтобы пандемия не повторилась.
"Если не будет здравоохранения и здоровья, то не будет ни экономики, ни безопасности, ни социального спокойствия. Нужно инвестировать в здравоохранение", - призвал Клюге.
Он пояснил, что сейчас миру необходимо, чтобы 80-85% его населения было вакцинировано от COVID-19.
"В 35 из 53 стран, входящих в Европейский регион, ВОЗ наблюдает плато по вакцинации, то есть количество вакцинированных людей больше не растет", - отметил он.
Он добавил, что ВОЗ провела исследование поведенческих моделей населения, чтобы понять, кто не хочет прививаться и по какой причине.
"Мы выяснили, что люди не обязательно категорически против вакцинации. Скорее, у людей есть вопросы, на которые они хотят получить ответы. Например, раньше вакцина разрабатывалась годами, а эта вакцина была разработана очень быстро, действительно ли она безопасна? Да, вакцины прошли все процедуры проверок, и они безопасны ", - резюмировал Клюге.
- Напомним, что специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют дополнительные COVID-прививки для людей с ослабленным иммунитетом.
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