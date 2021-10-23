Пандемия COVID в Украине: за сутки - опять 23 тыс. случаев. Умерло - 483, привито - 290 тыс.

При этом 289 468 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 203265 человек полностью иммунизированы - 86203 человека, передает Еспресо.TV .



Как отмечает в своем ежедневном отчете Минздрава, это "новый рекорд прививок".



Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 5362 человека;

летальных случаев - 483;

выздоровели - 8330 человек.



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За все время пандемии в Украине:



заболело - 2748614 человек;

выздоровели - 2369695 человек;

летальных случаев - 63486;

проведения ПЦР-тестов - 13927353.



Всего с начала прививочной кампании привито 8760924 человека, из них получили одну дозу - 8760922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6915377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15676299 прививок.



95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - вакцинированные.

Напомним, вчера, 22 октября, сообщалось о 23785 случаев заражения украинцев коронавирусом.



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