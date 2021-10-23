Пандемия COVID в Украине: за сутки - опять 23 тыс. случаев. Умерло - 483, привито - 290 тыс.
За сутки 22 октября в Украине зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1777, медработников - 438)
При этом 289 468 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 203265 человек полностью иммунизированы - 86203 человека, передает Еспресо.TV .
Как отмечает в своем ежедневном отчете Минздрава, это "новый рекорд прививок".
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 5362 человека;
летальных случаев - 483;
выздоровели - 8330 человек.
Читайте также: "Количество умирающих от COVID-19 может перевалить за тысячу человек": Данилов заявил, что Украине необходимо прививать 350-400 тыс. человек в сутки
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2748614 человек;
выздоровели - 2369695 человек;
летальных случаев - 63486;
проведения ПЦР-тестов - 13927353.
Всего с начала прививочной кампании привито 8760924 человека, из них получили одну дозу - 8760922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6915377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15676299 прививок.
95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - вакцинированные.
- Напомним, вчера, 22 октября, сообщалось о 23785 случаев заражения украинцев коронавирусом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.35Продажа 30.77
- Актуальное
- Важное