Пандемия COVID в Украине: за сутки – 695 смертей, 23,5 тыс. заражений. Больше всего страдают Киев, Днепр, Одесса
За сутки 12 ноября 2021 года в Украине зафиксировано 23 572 новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19
Из них детей – 1 622, медработников – 436, передает Еспресо.TV.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 4 564 человека,
летальных исходов - 695,
поправилось - 25 415 человек.
Таковы открытые данные украинского Министерства здравоохранения.
Более 2 тыс. случаев заражения ковидом за последние сутки имеют место в следующих регионах:
Киев (1 839) и Киевщина (997) – 2 836,
Днепр и Днепропетровщина - 2 219,
Одесса и Одесщина – 2 066.
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Более 1 тыс. случаев обнаружено в таких областных центрах и прилегающих к ним областях:
Харькове и Харьковщине - 1 876,
Львове и Львовской области - 1 243,
Полтаве и Полтавщине - 1 124,
Хмельницкую и Хмельницкую - 1 015,
Донетчине (кроме временно оккупированного Донецка) – 1 010.
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