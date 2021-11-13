Пандемия COVID в Украине: за сутки – 695 смертей, 23,5 тыс. заражений. Больше всего страдают Киев, Днепр, Одесса

Из них детей – 1 622, медработников – 436, передает Еспресо.TV.



Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 4 564 человека,



летальных исходов - 695,



поправилось - 25 415 человек.



Таковы открытые данные украинского Министерства здравоохранения.



Более 2 тыс. случаев заражения ковидом за последние сутки имеют место в следующих регионах:



Киев (1 839) и Киевщина (997) – 2 836,



Днепр и Днепропетровщина - 2 219,



Одесса и Одесщина – 2 066.



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Более 1 тыс. случаев обнаружено в таких областных центрах и прилегающих к ним областях:



Харькове и Харьковщине - 1 876,



Львове и Львовской области - 1 243,



Полтаве и Полтавщине - 1 124,



Хмельницкую и Хмельницкую - 1 015,



Донетчине (кроме временно оккупированного Донецка) – 1 010.





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