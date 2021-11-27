Пандемия COVID в Украине: за сутки – 568 смертей, 3 тыс. госпитализаций, 14 тыс. заражений
За сутки 26 ноября в Украине зафиксировано 14 200 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 296, медработников – 212)
Таковы официальные данные министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро субботы, 27 ноября 2021 года, информирует Еспресо.TV.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 3 305 человек,
летальных исходов - 568,
поправилось - 22 946 человек.
Список украинских регионов с наибольшим количеством случаев заражений за последние сутки выглядит следующим образом:
Киев (1 630) и Киевщина (698) - 2 328,
Донетчина - 1044,
Полтава и Полтавщина - 904,
Днепр и Днепропетровщина - 866,
Винница и Виннитчина – 823.
Новость дополняется
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