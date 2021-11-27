Пандемия COVID в Украине: за сутки – 568 смертей, 3 тыс. госпитализаций, 14 тыс. заражений

Таковы официальные данные министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро субботы, 27 ноября 2021 года, информирует Еспресо.TV.



Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 3 305 человек,



летальных исходов - 568,



поправилось - 22 946 человек.



Список украинских регионов с наибольшим количеством случаев заражений за последние сутки выглядит следующим образом:



Киев (1 630) и Киевщина (698) - 2 328,



Донетчина - 1044,



Полтава и Полтавщина - 904,



Днепр и Днепропетровщина - 866,



Винница и Виннитчина – 823.





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