Пандемия COVID в Украине: за сутки – 403 смерти, 4 881 госпиталя, 14 тыс. заражений
В субботу, 13 ноября 2021 года, в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19
Из них детей – 1069, медработников – 135, информирует Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 4 881 человека,
летальных исходов - 403,
поправилось - 11 146 человек.
Таковы данные украинского Министерства здравоохранения, обнародованные утром воскресенья, 14 ноября.
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Более 1 тыс. заражений за последние сутки медика зарегистрировано в таких областных центрах и прилегающих к ним областях:
Днепр и Днепропетровщина – 1 630,
Харьков и Харьковщина – 1 050,
Запорожье и Запорожье – 1 029.
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Остальные области со своими административными центрами имеют менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом в течение субботы, 13 ноября.
При этом следует отметить, что Днепропетровская область (включая город Днепр) является самым многочисленным по количеству населения регионом Украины.
Киев (447) и Киевщина (533) – 980 случаев.
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