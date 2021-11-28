Пандемия COVID в Украине: за сутки – 400 смертей, 3 тыс. госпитализаций, 7 тыс. заражений

Таковы официальные данные Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро воскресенья, 28 ноября 2021 года, передает Еспресо.TV .



Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 3 456 человек,



летальных исходов - 400,



поправилось - 10 270 человек.



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За все время пандемии в Украине:



заболело - 3 422 023 человека,



поправилось - 2 910 237 человек,



летальных исходов - 85 117,



проведено ПЦР-тестирование - 15 819 249.





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