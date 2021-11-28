Пандемия COVID в Украине: за сутки – 400 смертей, 3 тыс. госпитализаций, 7 тыс. заражений
За сутки 27 ноября в Украине зафиксировано 7483 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 774, медработников – 105
Таковы официальные данные Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро воскресенья, 28 ноября 2021 года, передает Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 3 456 человек,
летальных исходов - 400,
поправилось - 10 270 человек.
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За все время пандемии в Украине:
заболело - 3 422 023 человека,
поправилось - 2 910 237 человек,
летальных исходов - 85 117,
проведено ПЦР-тестирование - 15 819 249.
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