Пандемия COVID в Украине: за сутки - 377 смертей, 4048 госпиталей, 11 тыс. заражений
За сутки 20 ноября в Украине зафиксировано 10635 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19
Из них детей – 894, медработников – 99, передает Эспрессо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 4 048 человек,
летальных исходов - 377,
поправилось - 14 450 человек.
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"88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины", - отмечают в Минздраве .
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