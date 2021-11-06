Пандемия COVID в Украине: за сутки – 25 тыс. случаев, 5 тыс. госпитализированных. Больше всего заражений в Днепре, Киеве, Одессе, Харькове, Львове

Таковы официальные данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021 года, передает Эспрессо.TV .



"Зафиксировано 25 063 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 541, медработников – 398)", – отмечают в ведомстве.



Также за минувшие сутки:



госпитализировано – 5 057 человек,



летальных исходов - 793,



поправилось - 11 817 человек.



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Как можно увидеть в приведенной Минздраве свежей статистике , регионами-лидерами по распространению коронавируса на сегодняшний день являются следующие областные центры вместе с прилегающими областями:



Днепр и Днепропетровщина - 2 616,



Киев (1426) и Киевщина (876) - 2302,



Одесса и Одесщина - 2 177,



Харьков и Харьковщина - 1 535,



Львов и Львовщина – 1 465.



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