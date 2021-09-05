Пандемия COVID в Украине: за сутки - 1379 заражений, впереди всех Харьков

Об этом со ссылкой на утренние данные воскресенье, 5 сентября, информирует Еспресо.TV .



Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 899 человек;

летальных исходов - 17;

выздоровели - 407 человек.



Читайте также: Хуже, чем в Албании. Уровень вакцинации в Украине является самым низким среди стран Европы



За сутки протестировано:



методом ПЦР - 16146 человек,

методом ИФА - 2788 человек,

экспресс-тестами - 16011 человек.



Читайте также: Где вакцинироваться от COVID-19. Помощь от Минздрава



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2297534 лица;

выздоровели - 2212720 человек;

летальных исходов - 53 983;

проведения ПЦР-тестов - 12097306.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), Киеве (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.

Перед этим три дня подряд МЗ давал данные о 2,5 тыс. новых зараженных ежедневно.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb