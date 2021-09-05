Пандемия COVID в Украине: за сутки - 1379 заражений, впереди всех Харьков
За сутки 4 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 1379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 102, медработников - 28)
Об этом со ссылкой на утренние данные воскресенье, 5 сентября, информирует Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 899 человек;
летальных исходов - 17;
выздоровели - 407 человек.
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За сутки протестировано:
методом ПЦР - 16146 человек,
методом ИФА - 2788 человек,
экспресс-тестами - 16011 человек.
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За все время пандемии в Украине:
заболело - 2297534 лица;
выздоровели - 2212720 человек;
летальных исходов - 53 983;
проведения ПЦР-тестов - 12097306.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), Киеве (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.
- Перед этим три дня подряд МЗ давал данные о 2,5 тыс. новых зараженных ежедневно.
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