Пандемия COVID в Украине: за сутки - 11 тыс. зараженных, из них - более 1 тыс. детей. Больше всего в Харькове

Об этом со ссылкой на открытые данные Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро воскресенья, 10 октября, передает Еспресо.TV .



Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 3712 человек;

летальных случаев - 162;

выздоровели - 2581 человек.



За сутки протестировано:



методом ПЦР - 35 671 человек,

методом ИФА - 5434 человека,

экспресс-тестами - 26 287 человек.



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За все время пандемии в Украине:



заболели - 2 541 257 человек;

выздоровели - 2 290 427 человек;

летальных исходов - 58 493;

проведеноя ПЦР-тестов - 13 253 584.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях. При этом учтены показатели соответствующих областных центров.

Напомним, из-за крайне низкого уровня вакцинации эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшилась до уровня апреля 2021 года.



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