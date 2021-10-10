Пандемия COVID в Украине: за сутки - 11 тыс. зараженных, из них - более 1 тыс. детей. Больше всего в Харькове
За сутки 9 октября 2021 года в Украине зафиксировано 11 344 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1149, медработников - 122)
Об этом со ссылкой на открытые данные Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро воскресенья, 10 октября, передает Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 3712 человек;
летальных случаев - 162;
выздоровели - 2581 человек.
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 35 671 человек,
методом ИФА - 5434 человека,
экспресс-тестами - 26 287 человек.
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За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 541 257 человек;
выздоровели - 2 290 427 человек;
летальных исходов - 58 493;
проведеноя ПЦР-тестов - 13 253 584.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях. При этом учтены показатели соответствующих областных центров.
- Напомним, из-за крайне низкого уровня вакцинации эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшилась до уровня апреля 2021 года.
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