Пандемия COVID в Украине: за сутки - 11 тыс. случаев, 219 смертей. Больше всего заражений - в Одессе
За сутки 16 октября 2021 года в Украине зафиксировано 11 288 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19
Из них детей - 1086, медработников - 154, передает Еспресо.TV .
Кроме того, как свидетельствует статистика украинского Минздрава, также за минувшие сутки:
госпитализированы - 4747 человек,
летальных исходов - 219,
выздоровели - 3541 человек.
В течение суток против COVID-19 вакцинировано 82800 человек.
Одну дозу получили 48646 человек полностью иммунизированы - 34154 человека.
Как детализирует Совет нацбезопасности и обороны Украины, всего новых заражений начисляется в Одессе и Одесской области. Там обнаружено 1396 случаев.
Далее с существенным отрывом следуют:
Харьков и Харьковская область - 948,
Донетчина - 934,
Днепр и Днепропетровщина - 748,
Запорожье и Запорожская область - 678,
Сумщина - 638,
Херсонщина - 609,
Львов и Львовская область - 588.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное