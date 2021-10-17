Пандемия COVID в Украине: за сутки - 11 тыс. случаев, 219 смертей. Больше всего заражений - в Одессе

Из них детей - 1086, медработников - 154, передает Еспресо.TV .



Кроме того, как свидетельствует статистика украинского Минздрава, также за минувшие сутки:



госпитализированы - 4747 человек,



летальных исходов - 219,



выздоровели - 3541 человек.



В течение суток против COVID-19 вакцинировано 82800 человек.



Одну дозу получили 48646 человек полностью иммунизированы - 34154 человека.



Как детализирует Совет нацбезопасности и обороны Украины, всего новых заражений начисляется в Одессе и Одесской области. Там обнаружено 1396 случаев.



Далее с существенным отрывом следуют:



Харьков и Харьковская область - 948,



Донетчина - 934,



Днепр и Днепропетровщина - 748,



Запорожье и Запорожская область - 678,



Сумщина - 638,



Херсонщина - 609,



Львов и Львовская область - 588.



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