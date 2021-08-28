Пандемия COVID в Украине: вторые сутки - более 2 тыс. заражений

Таковы данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 28 августа, передает Еспресо.TV .



Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 708 человек;

летальных исходов - 54;

выздоровели - 1025 человек.



За сутки протестировано:



методом ПЦР - 27605 человек,

методом ИФА - 8272 лица,

экспресс-тестами - 22258 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2282285 человек;

выздоровели - 2205707 человек;

летальных исходов - 53 686;

проведения ПЦР-тестов - 11931126.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.



"Защитите себя от COVID-19: соблюдайте дистанцию, носите маску, мойте руки и вакцинируйтесь", - призывает украинский МОЗ.

Напомним, по сутки 26 августа тоже было более 2 тыс. Фактов заражения коронавируса. Таких насчитывалось 2032.



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