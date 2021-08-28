Пандемия COVID в Украине: вторые сутки - более 2 тыс. заражений
За сутки 27 августа 2021 года в Украине зафиксировано 2082 новых, лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 108, медработников - 35)
Таковы данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 28 августа, передает Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 708 человек;
летальных исходов - 54;
выздоровели - 1025 человек.
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 27605 человек,
методом ИФА - 8272 лица,
экспресс-тестами - 22258 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2282285 человек;
выздоровели - 2205707 человек;
летальных исходов - 53 686;
проведения ПЦР-тестов - 11931126.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.
"Защитите себя от COVID-19: соблюдайте дистанцию, носите маску, мойте руки и вакцинируйтесь", - призывает украинский МОЗ.
- Напомним, по сутки 26 августа тоже было более 2 тыс. Фактов заражения коронавируса. Таких насчитывалось 2032.
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