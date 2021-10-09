Пандемия COVID в Украине вернулась к апрельскому уровню: 16 тыс. заражений, 250 смертей в сутки

Таковы данные Минздрава, передает Еспресо.TV.



Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3 571 человек;

летальных случаев - 250;

выздоровели - 5 364 человека.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 310), Днепропетровской (1 291), Львовской (1 177), Донецкой (1 080) и Харьковской (984) областях.



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Как свидетельствует мониторинг СНБО, заявленные МЗ сегодня (9 октября) и вчера (8 октября) суточные показатели распространения коронавируса в районе 16 тыс. новых случаев в Украине в последний раз наблюдались 22 апреля (16 235).



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