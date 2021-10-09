Пандемия COVID в Украине вернулась к апрельскому уровню: 16 тыс. заражений, 250 смертей в сутки
За сутки 8 октября 2021 года в Украине зафиксированы 15 908 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 477, медработников - 298)
Таковы данные Минздрава, передает Еспресо.TV.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 3 571 человек;
летальных случаев - 250;
выздоровели - 5 364 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 310), Днепропетровской (1 291), Львовской (1 177), Донецкой (1 080) и Харьковской (984) областях.
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Как свидетельствует мониторинг СНБО, заявленные МЗ сегодня (9 октября) и вчера (8 октября) суточные показатели распространения коронавируса в районе 16 тыс. новых случаев в Украине в последний раз наблюдались 22 апреля (16 235).
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