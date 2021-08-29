Пандемия COVID в Украине: третьи сутки - около 2 тыс. заражений

За сутки 28 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1906 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 134, медработников - 40). Об этом сегодня, 29 августа, сообщил Минздрав, передает Еспресо.TV .



Вчера же была информация о 2082 случаях, позавчера - о 2032.



За последние сутки:



госпитализировано - 772 человека;

летальных исходов - 34;

выздоровели - 685 человек.



За сутки протестировано:



методом ПЦР - 18344 лица,

методом ИФА - 3661 человек,

экспресс-тестами - 16859 человек.



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За все время пандемии в Украине:



заболело - 2284191 человек;

выздоровели - 2206392 человек;

летальных исходов - 53 720;

проведения ПЦР-тестов - 11949470.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.





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