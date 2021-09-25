Пандемия COVID в Украине 8 тыс. новых заражений, 133 смерти. Запорожье получилось в ТОП-5 коронавирусных регионов

Таковы официальные данные Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро субботы, 25 сентября 2021, передает Еспресо.TV.



Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 2035 человек;

летальных случаев - 133;

выздоровели - 2821 человек.



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За сутки протестировано:



методом ПЦР - 39360 человек,

методом ИФА - 10699 человек,

экспресс-тестами - 29020 человек.



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За все время пандемии в Украине:



заболело - 2387750 человек;

выздоровели - 2243209 человек;

летальных исходов - 55 557;

проведения ПЦР-тестов - 12673213.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.



Запорожье, следует подчеркнуть, обычно не среди регионов - лидеров по распространению коронавируса.



Первая пятерка, в которой сегодня вошло город Запорожье и Запорожская область, обычно состоит из Киева, Харькова, Одессы, Львова и Днепра (последовательность может быть иной, вариативной).



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