Пандемия COVID в Украине: 7967 новых заражений, 126 - смертей. Киев вышел из ТОП-5 коронавирусных регионов

Таковы официальные данные Минздрава, информирует Еспресо.TV .



Кроме того, за минувшие сутки:



госпитализированы - 3300 человек;

летальных случаев - 126;

выздоровели - 1483 человек.



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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.



Киев и Киевская область пока в первую пятерку по количеству новых зараженных COVID-19 не входят.

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