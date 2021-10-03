Пандемия COVID в Украине: 7967 новых заражений, 126 - смертей. Киев вышел из ТОП-5 коронавирусных регионов
За сутки 2 октября 2021 года в Украине зафиксировано 7967 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 822, медработников - 88)
Таковы официальные данные Минздрава, информирует Еспресо.TV .
Кроме того, за минувшие сутки:
госпитализированы - 3300 человек;
летальных случаев - 126;
выздоровели - 1483 человек.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.
Киев и Киевская область пока в первую пятерку по количеству новых зараженных COVID-19 не входят.
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