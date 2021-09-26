Пандемия COVID в Украине: 4647 новых заражений, 69 - смертей. Как и в начале, Тернополь и Черновцы снова в лидерах

Такая официальная статистик а Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро воскресенья, 26 сентября 2021 года, рассказывает Еспресо.TV .



Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 2325 человек;

летальных исходов - 69;

выздоровели - 983 человека.



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За сутки протестировано:



методом ПЦР - 23665 человек,

методом ИФА - 5291 человек,

экспресс-тестами - 21065 человек.



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За все время пандемии в Украине:



заболело - 2392397 человек;

выздоровели - 2244192 лица;

летальных исходов - 55 626;

проведения ПЦР-тестов - 12696878.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

Когда в начале 2019 года в Украине начиналась коронавирусная пандемия, из всех областей больше всего заражений сначала фиксировалось именно на Буковине и Тернопольщине.





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