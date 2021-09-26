Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Коронавирус Пандемия COVID в Украине: 4647 новых заражений, 69 - смертей. Как и в начале, Тернополь и Черновцы снова в лидерах

Пандемия COVID в Украине: 4647 новых заражений, 69 - смертей. Как и в начале, Тернополь и Черновцы снова в лидерах

26 сентября, 2021 воскресенье
08:30
Коронавирус

За сутки 25 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 4647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 448, медработников - 57)

Такая официальная статистик а Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро воскресенья, 26 сентября 2021 года, рассказывает Еспресо.TV .

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2325 человек;
летальных исходов - 69;
выздоровели - 983 человека.

Читайте и смотрите: "Коронавирус не только искусственно создан в лаборатории, но и искусственно распространен", - ученый-химик Зиновий Пак

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 23665 человек,
методом ИФА - 5291 человек,
экспресс-тестами - 21065 человек.

Читайте и смотрите: Антипропаганда вакцинации из России - причина недоверия украинцев. Спецсюжет

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2392397 человек;
выздоровели - 2244192 лица;
летальных исходов - 55 626;
проведения ПЦР-тестов - 12696878.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

  • Когда в начале 2019 года в Украине начиналась коронавирусная пандемия, из всех областей больше всего заражений сначала фиксировалось именно на Буковине и Тернопольщине.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

пандемия
Минздрав
новости Тернополя
новости Черновцов
COVID-19
Читайте также:
26 сентября, 2021 воскресенье
Усик - Джошуа: онлайн-трансляция боя
Руслан Малиновський (в центрі)
22 сентября, 2021 среда
Украинец Малиновский стал героем матча в чемпионате Италии
Андрій Шевченко
15 сентября, 2021 среда
Шевченко получил неожиданный вариант продолжения карьеры
Киев
+14
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.58
    Покупка 26.58
    Продажа 26.83
  • EUR
    Покупка 31.06
    Продажа 31.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
26 сентября
10:10
Белорусские партизаны подожгли базу ОМОНа в Минске и стрельбище силовиков в Бобруйске
09:55
В Сорочинцах легковушка слетела в реку: водителя и пассажиров ищут
09:27
25 сентября на фронте: с российской стороны - 4 обстрела, с украинской - раненый вблизи Марьинки
09:11
Абдель Фаттах Ас-Сиси
Египет приглашает Украину создать индустриальный хаб
08:50
Мастер из Чернигова самостоятельно изготавливал автоматы, пулеметы и взрывчатку. Теперь может сесть на 3-7 лет
08:00
Песков врал. Лавров подтвердил, что ЧВК "Вагнера" собирается в Мали
07:23
В Монтане сошел с рельсов пассажирский поезд: 3 погибших, 50 пострадавших
07:14
Эксклюзив
Новый бюджет не предусматривает достаточной компенсации повышению цены на газ
01:07
Усик победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы
01:05
Обновлено
Усик - Джошуа: онлайн-трансляция боя
2021, суббота
25 сентября
22:57
Netflix показал трейлер 4 сезона фантастического сериала "Очень страннные дела"
22:37
Роман Яремчук
Украинец Яремчук сделал первый дубль за "Бенфику"
22:21
Новый фильм Сенцова "Носорог" получил первую международную награду
21:52
Площадь Бангалор, Минск
В ООН обнародовали отчет о зверствах режима Лукашенко в Беларуси
21:44
Эксклюзив
Антиолигархический закон Зеленского - инструмент для построения новой олигархии, - Осадчук
21:36
В Киеве Daewoo протаранил авто с ребенком в салоне и загорелся
21:21
"Динамо" победило "Рух" и оторвалось от "Шахтера" в УПЛ
20:57
Обновлено
Украинец Малиновский "пушечным" ударом забил гол "Интеру" в чемпионате Италии
20:39
талибы
Талибы в Афганистане начали вывешивать на улицах тела казненных
20:23
На въезде в Киев в ДТП попала карета скорой помощи
19:37
МКС
В NASA назвали дату первой туристической миссии на МКС
19:24
Русские военные
Российские военные остались на границе с Украиной после учений "Запад-2021", - Залужный
18:51
"Шахтер" разгромил "Верес" и догнал "Динамо" в УПЛ
18:31
Ангела Меркель
Немцы ответили на вопрос, будт ли скучать по Меркель после ее отставки
18:15
ООС
25 сентября на фронте: русские оккупанты ранили украинского военного
17:50
В Венгрии в ДТП погибли двое украинцев
17:28
В Босфоре столкнулись российское и турецкое судна
17:01
Эксклюзив
Расстрел автомобиля Шефира
Россия может быть причастна к покушению на Шефира: именно так работает Кремль и его спецслужбы - Фейгин
16:44
МЮ с Роналду проиграл "Астон Вилле" и потерпел первое поражение в АПЛ
16:22
В Киеве микроавтобус протаранил патрульное авто и травмировал полицейских
16:01
"Александрия" победила "Мариуполь" в УПЛ, результаты других матчей 9-го тура
15:37
Грузия объявила о намерении подать заявку на вступление в ЕС до 2024 года
15:25
Инфографика
Джошуа и Усик
Усик - Джошуа: букмекеры дали прогноз на бой
15:10
Константин Москалец: Непобедимые мученики
15:09
Украина является отправной точкой для будущего западного мира, - Кирон Скиннер
14:50
На выборах мэра Харькова уже зарегистрировались 6 кандидатов
14:41
Бурба официально под протокол опроверг все лживые заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены, - Бутусов
14:20
Правительство Германии вновь может возглавить женщина
14:00
Путин создал Россию, чтобы жрать своих соседей, - Сенцов
13:46
"Ветер гуляет, холод. И главное, еще и воняет!" Родители показали, что внутри музыкальной школы в Ривном
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV