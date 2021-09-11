Пандемия COVID в Украине: 3869 новых случаев, 69 - смертельных. Больше всего заражений во Львове

Таковы данные МОЗ Украины на утро 11 сентября, информирует Еспресо.TV .



Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 1102 человека;

летальных исходов - 69;

выздоровели - 1738 человек.



За сутки протестировано:



методом ПЦР - 33162 лица,

методом ИФА - 7879 человек,

экспресс-тестами - 24364 человека.



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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано Львовской (379), в городе Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2314423 лица;

выздоровели - 2220611 человек;

летальных исходов - 54 320;

проведения ПЦР-тестов - 12250193.





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