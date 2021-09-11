Пандемия COVID в Украине: 3869 новых случаев, 69 - смертельных. Больше всего заражений во Львове
За сутки 10 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 3869 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 387, медработников - 76)
Таковы данные МОЗ Украины на утро 11 сентября, информирует Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 1102 человека;
летальных исходов - 69;
выздоровели - 1738 человек.
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 33162 лица,
методом ИФА - 7879 человек,
экспресс-тестами - 24364 человека.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано Львовской (379), в городе Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2314423 лица;
выздоровели - 2220611 человек;
летальных исходов - 54 320;
проведения ПЦР-тестов - 12250193.
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