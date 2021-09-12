Пандемия COVID в Украине: 2196 новых заражений, 22 смерти. Тернополь вышел в ТОП-5 коронавирусных регионов
За сутки 11 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2196 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 236, медработников - 35)
Об этом утром воскресенья, 12 сентября, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, передает Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1257 человек;
летальных исходов - 22;
выздоровели - 499 человек.
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 18 887 человек,
методом ИФА - 3099 человек,
экспресс-тестами - 16 716 человек.
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За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 31 6619 человек;
выздоровели - 2 221 110 человек;
летальных исходов - 54 342;
проведено ПЦР-тестов - 12 269 080.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (193), а также в Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.
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