Пандемия COVID в Украине: 2196 новых заражений, 22 смерти. Тернополь вышел в ТОП-5 коронавирусных регионов

Об этом утром воскресенья, 12 сентября, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, передает Еспресо.TV .



Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 1257 человек;

летальных исходов - 22;

выздоровели - 499 человек.



За сутки протестировано:



методом ПЦР - 18 887 человек,

методом ИФА - 3099 человек,

экспресс-тестами - 16 716 человек.



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За все время пандемии в Украине:



заболели - 2 31 6619 человек;

выздоровели - 2 221 110 человек;

летальных исходов - 54 342;

проведено ПЦР-тестов - 12 269 080.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (193), а также в Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.



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