Пандемия COVID в Украин: за сутки - 13 тыс. зараженных, 277 смертей

Такую статистику утром субботы, 16 октября 2021 года, приводит Министерство здравоохранения Украины, рассказывает Еспресо.TV .



Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 2859 человек,

летальных исходов - 277,

выздоровели - 5874 человека.



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Против COVID-19 вакцинировано 148 438 человек.



Одну дозу получили 79 580 человека, полностью иммунизированы - 68858 человек.





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