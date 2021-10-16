Пандемия COVID в Украин: за сутки - 13 тыс. зараженных, 277 смертей
За сутки 15 октября 2021 года в Украине зафиксировано 12 983 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1105, медработников - 204)
Такую статистику утром субботы, 16 октября 2021 года, приводит Министерство здравоохранения Украины, рассказывает Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2859 человек,
летальных исходов - 277,
выздоровели - 5874 человека.
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Против COVID-19 вакцинировано 148 438 человек.
Одну дозу получили 79 580 человека, полностью иммунизированы - 68858 человек.
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