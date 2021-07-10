Пандемия COVID-19: за сутки заразились 507 украинцев, 20 умерли. Впереди идут Киев и Харьков
За минувшие сутки, 9 июля 2021 года, в Украине зафиксировано 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 41, медработников - 33)
Такую официальную информацию по состоянию на утро 10 июля распространило Министерство здравоохранения, передает Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 364 человека,
летальных исходов - 20,
выздоровели - 809 человек.
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За сутки протестировано:
методом ПЦР - 18520 человек,
методом ИФА - 8452 человек,
экспресс-тестами - 13225 человек.
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За все время пандемии в Украине:
заболели - 2240753 человека;
выздоровели - 2176919 человек;
летальных исходов - 52 592;
проведено ПЦР-тестов - 11020262.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.
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