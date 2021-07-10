Пандемия COVID-19: за сутки заразились 507 украинцев, 20 умерли. Впереди идут Киев и Харьков

Читайте также:

"Никаких обязательств": в "Слуге" объяснили, почему Зеленский проигнорировал проект - победитель конкурса на большой герб и внес в Раду другой

В Черногории три украинки устроили откровенную фотосессию посреди дороги, их оштрафовали