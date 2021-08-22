Пандемия COVID-19: за сутки 1003 случаев, умерло 23. Житомирщина вышла в лидеры заражений
За сутки 21 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1003 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 (из них детей - 45, медработников - 17)
Таковы последние данные Министерства здравоохранения, передает Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализированы - 701 человек;
◾️ летальных случаев - 25;
◾️ выздоровели - 236 человек.
Читайте также: Хуже, чем в Албании. Уровень вакцинации в Украине является самым низким среди стран Европы
За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР - 15850 человек,
◾️ методом ИФА - 2233 лица,
◾️ экспресс-тестами - 20019 человек.
Читайте также: Вакцинироваться или нет. Установлено, что влияет на выбор человека
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело - 2274561 человек;
◾️ выздоровели - 2200999 человек;
◾️ летальных случаев - 53 457;
◾️ проведения ПЦР-тестов - 11816619.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.
Житомирщина, следует отметить, не относится к постоянным регионов-лидер по заболеваемости COVID-19. В основном это касается городов-миллионеров и связанных с ними агломераций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное