Пандемия COVID-19: ВОЗ призвала воздержаться от кампаний вакцинации третьей дозой, пока вакцины не получат бедные страны

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус, передает "Радио Свобода" .



В частности, отметил, что во многих местах до сих пор не вакцинированы даже медики, работающие «на передовой» борьбы с пандемией.



По словам Гебреесуса, в то время как некоторые страны уже заказывают миллионы доз вакцины для третьей прививки, другие страны вообще еще не получили вакцин ни для медиков, ни для уязвимых групп населения.



Гендиректор ВОЗ также призвал американских производителей вакцин Pfizer и Moderna передать международной программе COVAX дозы вакцины, которые производители планируют предложить странам для третьей прививки. По мнению Гебреесуса, это поможет хотя бы частично обеспечить вакцинами бедные страны.



В то же время директор программ чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майк Райан заявил, что стремление прививать население третьей дозой "обрекает сотни миллионов людей на полное отсутствие защиты". По словам Райана, большинство привитых двумя дозами иметь легкий ход заболевания даже в случае заражения штаммом «дельта», что сейчас распространяется по миру.



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