Пандемия COVID-19, вероятно, была вызвана утечкой вируса из лабораторий, - WSJ

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на секретный отчет разведки, который предоставили ключевым членам Конгресса США и Белому дому.

Издание пишет, что ранее минэнерго США не имело четкой позиции относительно причин возникновения COVID-19. Теперь же оно, как и Федеральное бюро расследований США, утверждает, что вирус, вероятнее всего, распространился по миру из-за несчастного случая в лаборатории Китая.

Другие четыре агентства, по информации WSJ, вместе с национальной разведывательной группой до сих пор считают, что пандемия является результатом природной передачи вируса. Центральное разведывательное управление и еще одно ведомство не определилось с позицией.

Вывод, к которому пришли в минэнерго США, основывается на новых разведданных. Издание отмечает, что он важен, поскольку ведомство имеет значительный научный опыт и контролирует сеть национальных лабораторий США. Некоторые из этих лабораторий проводят передовые биологические исследования.

Люди, ознакомившиеся с секретным отчетом, говорят, что минэнерго сделало свое заключение неуверенно.

Официальные лица США в свою очередь отказались предоставлять подробности анализа и новых разведданных, которые заставили минэнерго изменить свою точку зрения. Впрочем, они подчеркнули, что министерство и ФБР пришли к одинаковым выводам по разным причинам.

В отчете отмечают, что сотрудники разведки все еще собирают информацию о причинах возникновения COVID-19.