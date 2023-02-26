Пандемия COVID-19, вероятно, была вызвана утечкой вируса из лабораторий, - WSJ
Министерство энергетики США заявило, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла из-за утечки вируса в одной из китайских лабораторий
Об этом сообщает WSJ со ссылкой на секретный отчет разведки, который предоставили ключевым членам Конгресса США и Белому дому.
Издание пишет, что ранее минэнерго США не имело четкой позиции относительно причин возникновения COVID-19. Теперь же оно, как и Федеральное бюро расследований США, утверждает, что вирус, вероятнее всего, распространился по миру из-за несчастного случая в лаборатории Китая.
Другие четыре агентства, по информации WSJ, вместе с национальной разведывательной группой до сих пор считают, что пандемия является результатом природной передачи вируса. Центральное разведывательное управление и еще одно ведомство не определилось с позицией.
Вывод, к которому пришли в минэнерго США, основывается на новых разведданных. Издание отмечает, что он важен, поскольку ведомство имеет значительный научный опыт и контролирует сеть национальных лабораторий США. Некоторые из этих лабораторий проводят передовые биологические исследования.
Люди, ознакомившиеся с секретным отчетом, говорят, что минэнерго сделало свое заключение неуверенно.
Официальные лица США в свою очередь отказались предоставлять подробности анализа и новых разведданных, которые заставили минэнерго изменить свою точку зрения. Впрочем, они подчеркнули, что министерство и ФБР пришли к одинаковым выводам по разным причинам.
В отчете отмечают, что сотрудники разведки все еще собирают информацию о причинах возникновения COVID-19.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила продолжение официального статуса пандемии COVID-19 как "глобальной чрезвычайной ситуации"/
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