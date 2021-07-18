Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки заразились 299, умерли 9. Снова лидирует Днепр
За последние сутки, 17 июля 2021 года, в Украине зафиксировано 299 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 27, медработников - 4)
Такие сведения 18 июля предоставило Министерство здравоохранения Украины, информирует Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 382 человека,
летальных исходов - 8,
выздоровели - 241 человек.
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За сутки протестировано:
методом ПЦР - 13 429 человек,
методом ИФА - 3158 человек,
экспресс-тестами - 9495 человек.
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За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 244 495 человек,
выздоровели - 2 181 198 человек,
летальных исходов - 52 726,
проведено ПЦР-тестов - 11 151 481.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (50), г. Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.
Следует отметить, что обычно лидером по новым заражениям является Киев. Хотя в начале года на этой позиции нередко держался Днепр.
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