Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки заразились 290, умерло 5. Первыми идут Киев и Днепр
За последние сутки 10 июля 2021 года в Украине зафиксировано 290 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 23 медработников - 7)
Таковы официальные данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро 11 июля, информирует Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 374 человека,
летальных случаев - 5,
выздоровели - 374 человека.
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За сутки протестировано:
методом ПЦР - 12885 человек,
методом ИФА - 3296 человек,
экспресс-тестами - 9175 человек.
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За все время пандемии в Украине:
заболело - 2241043 лица,
выздоровели - 2177293 лица,
летальных исходов - 52 597,
проведения ПЦР-тестов - 11033147.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.
"Защитите себя от COVID-19: соблюдайте дистанцию, носите маску, мойте руки и вакцинируйтесь!", - предостерегают в Минздраве.
- Напомним, сейчас украинцев больше всего прививали вакциной от коронавируса AstraZeneca / Covishield.
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