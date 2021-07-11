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Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки заразились 290, умерло 5. Первыми идут Киев и Днепр

11 июля, 2021 воскресенье
09:29
Коронавирус маска защитная медицинская

За последние сутки 10 июля 2021 года в Украине зафиксировано 290 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 23 медработников - 7)

Таковы официальные данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро 11 июля, информирует Еспресо.TV .

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 374 человека,

летальных случаев - 5,

выздоровели - 374 человека.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР - 12885 человек,

методом ИФА - 3296 человек,

экспресс-тестами - 9175 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболело - 2241043 лица,

выздоровели - 2177293 лица,

летальных исходов - 52 597,

проведения ПЦР-тестов - 11033147.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

"Защитите себя от COVID-19: соблюдайте дистанцию, носите маску, мойте руки и вакцинируйтесь!", - предостерегают в Минздраве.


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пандемия
Минздрав
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