Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки заразились 290, умерло 5. Первыми идут Киев и Днепр

Таковы официальные данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро 11 июля, информирует Еспресо.TV .



Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 374 человека,



летальных случаев - 5,



выздоровели - 374 человека.



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За сутки протестировано:



методом ПЦР - 12885 человек,



методом ИФА - 3296 человек,



экспресс-тестами - 9175 человек.



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За все время пандемии в Украине:



заболело - 2241043 лица,



выздоровели - 2177293 лица,



летальных исходов - 52 597,



проведения ПЦР-тестов - 11033147.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.



"Защитите себя от COVID-19: соблюдайте дистанцию, носите маску, мойте руки и вакцинируйтесь!", - предостерегают в Минздраве.

Напомним, сейчас украинцев больше всего прививали вакциной от коронавируса AstraZeneca / Covishield.



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