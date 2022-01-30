Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки 94 смерти, более 3 тыс. госпитализаций, 24 тыс. заражений
За сутки 29 января 2022 года в Украине зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них среди детей - 3 378, медработников - 444)
Таковы официальные данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 30 января, информирует Еспресо.TV.
Также за прошедшие сутки:
госпитализировано - 3692 человек,
летальных исходов - 94,
выздоровели - 3145 человек.
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Согласно предоставленной Минздравом статистике, наибольшее количество новых заражений фиксируется в западных областях Украины, а также в Харькове, Киеве и Сумах.
Львов и Львовщина - 3043,
Житомир и Житомирщина - 2013,
Хмельницкий и Хмельницкая обл. - 1883,
Харьков и Харьковщина - 1722,
Киев (1058) и Киевщина (644) - 1702,
Ивано-Франковск и Франковщина - 1664,
Сумы и Сумщина - 1554.
Остальные областные центры с прилегающими к ним областями имеют менее 1,5 тыс. случаев за сутки 29 января.
- Напомним, заявленный вчера по итогам суток 28 января 2022 года Министерством здравоохранения показатель в 37 тыс. зараженных был абсолютным антирекордом с начала пандемии коронавируса в Украине.
- В феврале медиками ожидается до 60 тыс. новых зараженных COVID-19 украинцев в течение суток.
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