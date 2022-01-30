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Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки 94 смерти, более 3 тыс. госпитализаций, 24 тыс. заражений

30 января, 2022 воскресенье
09:00
Коронавирус

За сутки 29 января 2022 года в Украине зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них среди детей - 3 378, медработников - 444)

Таковы официальные данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 30 января, информирует Еспресо.TV.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 3692 человек,

летальных исходов - 94,

выздоровели - 3145 человек.

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Согласно предоставленной Минздравом статистике, наибольшее количество новых заражений фиксируется в западных областях Украины, а также в Харькове, Киеве и Сумах.

Львов и Львовщина - 3043,

Житомир и Житомирщина - 2013,

Хмельницкий и Хмельницкая обл. - 1883,

Харьков и Харьковщина - 1722,

Киев (1058) и Киевщина (644) - 1702,

Ивано-Франковск и Франковщина - 1664,

Сумы и Сумщина - 1554.

Остальные областные центры с прилегающими к ним областями имеют менее 1,5 тыс. случаев за сутки 29 января.

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COVID-19
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