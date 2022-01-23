Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки – 86 смертей, около 3 тыс. госпиталей, 15 тыс. заражений
За сутки 22 января 2022 года в Украине зафиксировано 15 444 новых, подтвержденных лабораторно случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2 298, медработников - 264)
Об этом утром воскресенья, 23 января 2022, сообщило Министерство здравоохранения, передает Еспресо.TV .
Также за прошедшие сутки:
госпитализировано - 2 774 человека,
летальных исходов - 86,
выздоровели - 2 030 человек.
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Больше новых заражений в течение последних суток установлено во Львовской (2 170), Ивано-Франковской (1 704), Сумской (1 469) и Харьковской (1 193) областях. При этом учтены данные и их областные центры.
Остальные украинские регионы имеют менее 1 тыс. официально подтвержденных случаев.
- Напомним, КГГА призывает столичных работодателей перевести работников на "дистанционку".
- При этом школьников в Сумах и Черновцах снова переводят на дистанционку.
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