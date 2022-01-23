Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки – 86 смертей, около 3 тыс. госпиталей, 15 тыс. заражений

Об этом утром воскресенья, 23 января 2022, сообщило Министерство здравоохранения, передает Еспресо.TV .



Также за прошедшие сутки:



госпитализировано - 2 774 человека,



летальных исходов - 86,



выздоровели - 2 030 человек.



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Больше новых заражений в течение последних суток установлено во Львовской (2 170), Ивано-Франковской (1 704), Сумской (1 469) и Харьковской (1 193) областях. При этом учтены данные и их областные центры.



Остальные украинские регионы имеют менее 1 тыс. официально подтвержденных случаев.

Напомним, КГГА призывает столичных работодателей перевести работников на "дистанционку".

При этом школьников в Сумах и Черновцах снова переводят на дистанционку.



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