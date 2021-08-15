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Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки 695 случаев, умерло 17. Ивано-Франковск снова в лидерах заражений

15 августа, 2021 воскресенье
09:00
Коронавирус

За сутки 14 августа 2021 года в Украине зафиксировано 695 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 50, медработников - 5)

Таковы официальные данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 14 августа, информирует Еспресо.TV .

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 569 человек,
летальных исходов - 17
выздоровели - 238 человек.

При этом за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

Франковщина уже долгое время не была в лидерах заражения. Обычно там представлены города-миллионера вместе с прилегающими к ним областями.

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Кроме того, за сутки протестировано:

методом ПЦР - 15456 человек,
методом ИФА - 2494 лица,
экспресс-тестами - 12848 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболело - 2265912 человек;
выздоровели - 2196827 человек;
летальных исходов - 53 255;
проведения ПЦР-тестов - 11667597.
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пандемия
COVID-19
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