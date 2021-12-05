Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки - 278 смертей, 3 тыс. госпитализаций, более 6 тыс. заражений
За сутки 4 декабря 2021 года в Украине зафиксировано 6 622 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19
Из них детей - 690, медработников - 68, передает со ссылкой на последние данные Минздрава Еспресо.TV.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 2 926 человек;
летальных исходов - 278;
выздоровели - 9 274 человека.
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Больше новых заражений обнаружено в следующих регионах:
Киев (515) и Киевщина (535) - 1 050,
Одесса и Одесчина - 440,
Житомир и Житомирщина - 361
Днепр и Днепропетровщина - 360,
Хмельницкий и Хмельнитчина - 335.
В соседней с Житомирщиной и Хмельнитчиной Винницкой области тоже один из самых высоких показателей - 325 случаев за последние сутки.
В остальных областях (вместе с областными центрами) - менее 300 лабораторно подтвержденных заражений в сутки.
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