Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки - 278 смертей, 3 тыс. госпитализаций, более 6 тыс. заражений

Из них детей - 690, медработников - 68, передает со ссылкой на последние данные Минздрава Еспресо.TV.



Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 2 926 человек;



летальных исходов - 278;



выздоровели - 9 274 человека.



Читайте также: Из "красной" зоны готовы выйти восемь областей Украины, - Ляшко



Больше новых заражений обнаружено в следующих регионах:



Киев (515) и Киевщина (535) - 1 050,



Одесса и Одесчина - 440,



Житомир и Житомирщина - 361



Днепр и Днепропетровщина - 360,



Хмельницкий и Хмельнитчина - 335.



В соседней с Житомирщиной и Хмельнитчиной Винницкой области тоже один из самых высоких показателей - 325 случаев за последние сутки.



В остальных областях (вместе с областными центрами) - менее 300 лабораторно подтвержденных заражений в сутки.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb