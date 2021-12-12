Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки - 238 смертей, 2,5 тыс. госпитализаций, более 5 тыс. заражений
За сутки 11 декабря 2021 года в Украине зафиксировано 5275 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19
Из них детей - 526, медработников - 53. Такие данные утром воскресенья, 12 декабря, приводит Министерство здравоохранения, передает Еспресо.TV.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 2 566 человек,
летальных исходов - 238,
выздоровели - 11 626.
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Первая тройка регионов - лидеров по распространению коронавируса за последние сутки:
Киев (461) и Киевщина (259) - 720 случаев,
Днепр и Днепропетровщина - 376,
Луцк и Волынь - 314.
В остальных украинских областных центрах вместе с прилегающими к ним областями - менее 300 случаев за последние сутки.
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