Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки - 238 смертей, 2,5 тыс. госпитализаций, более 5 тыс. заражений

Из них детей - 526, медработников - 53. Такие данные утром воскресенья, 12 декабря, приводит Министерство здравоохранения, передает Еспресо.TV.



Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 2 566 человек,



летальных исходов - 238,



выздоровели - 11 626.



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Первая тройка регионов - лидеров по распространению коронавируса за последние сутки:



Киев (461) и Киевщина (259) - 720 случаев,



Днепр и Днепропетровщина - 376,



Луцк и Волынь - 314.



В остальных украинских областных центрах вместе с прилегающими к ним областями - менее 300 случаев за последние сутки.



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