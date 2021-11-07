Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки - 17 тыс. случаев, 449 смертей. Госпитализированы 5 652 человека

Таковы открытые данные Минздрава, информирует Еспресо.TV.



Из них детей - 1 119, медработников - 195.



За прошедшие сутки:



госпитализированы - 5 652 человека,



летальных исходов - 449,



выздоровели - 8 520 человек.



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Кроме того, по итогам 6 ноября к регионам - лидерам по распространенности коронавирусной инфекции (а это Днепр, Одесса, Киев, Львов и Харьков, включая прилегающие к этим крупным городам области) добавились Хмельницкий и Хмельнитчина. Во всех них более 1 тыс. случаев за последние сутки.



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