Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки - 17 тыс. случаев, 449 смертей. Госпитализированы 5 652 человека
За сутки 6 ноября в Украине зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19
Таковы открытые данные Минздрава, информирует Еспресо.TV.
Из них детей - 1 119, медработников - 195.
За прошедшие сутки:
госпитализированы - 5 652 человека,
летальных исходов - 449,
выздоровели - 8 520 человек.
Читайте также: "Страна перед демографической катастрофой". Президент Грузии обвинила церковь в торможении вакцинации
Кроме того, по итогам 6 ноября к регионам - лидерам по распространенности коронавирусной инфекции (а это Днепр, Одесса, Киев, Львов и Харьков, включая прилегающие к этим крупным городам области) добавились Хмельницкий и Хмельнитчина. Во всех них более 1 тыс. случаев за последние сутки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.04
Покупка 26.04Продажа 26.29
-
EUR
Покупка 29.95Продажа 30.38
- Актуальное
- Важное