Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки – 138 смертей, около 2 тыс. госпиталей, 2,8 тыс. заражений

Из них детей - 240, медработников - 30. Таковы официальные данные украинского Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 26 декабря 2021 года, передает Еспресо.TV.



Также за минувшие сутки:



госпитализировано – 1 832 человека;



летальных исходов – 138;



поправилось - 4 279 человек.



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Больше новых случаев обнаружено в следующих регионах:



Киев (251) и Киевщина (196) – 447,



Житомир и Житомирщина – 172,



Днепр и Днепропетровщина - 167,



Львов и Львовщина - 164,



Черкассы и Черкасщина – 150,



Ивано-Франковск и Франковщина - 135,



Луцк и Волынь – 126,



Хмельницкий и Хмельницкая - 123,



Донетчина – 120,



Одесса и Одесщина – 117,



Сумы и Сумщина – 106.



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Остальные области Украины вместе со своими областными центрами за последние сутки имеют менее 100 лабораторно подтвержденных заражений.

Напомним, 13 декабря в Украине стартовал проект "еПоддержка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн.





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