Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки – 138 смертей, около 2 тыс. госпиталей, 2,8 тыс. заражений
За сутки 25 декабря в Украине зафиксировано 2810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19
Из них детей - 240, медработников - 30. Таковы официальные данные украинского Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 26 декабря 2021 года, передает Еспресо.TV.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано – 1 832 человека;
летальных исходов – 138;
поправилось - 4 279 человек.
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Больше новых случаев обнаружено в следующих регионах:
Киев (251) и Киевщина (196) – 447,
Житомир и Житомирщина – 172,
Днепр и Днепропетровщина - 167,
Львов и Львовщина - 164,
Черкассы и Черкасщина – 150,
Ивано-Франковск и Франковщина - 135,
Луцк и Волынь – 126,
Хмельницкий и Хмельницкая - 123,
Донетчина – 120,
Одесса и Одесщина – 117,
Сумы и Сумщина – 106.
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Остальные области Украины вместе со своими областными центрами за последние сутки имеют менее 100 лабораторно подтвержденных заражений.
- Напомним, 13 декабря в Украине стартовал проект "еПоддержка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн.
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