Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки – 127 смертей, 1,6 тыс. госпиталей, более 10 тыс. заражений

Об этом со ссылкой на открытую статистику Минздрава сообщает Еспресо.TV .



Также за прошедшие сутки:



госпитализированы - 1 682 человека,



летальных исходов - 127,



поправилось - 6 172 человека.



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Показатели последних суток по наиболее пораженным коронавирусом регионам Украины:



Киев (1178) и Киевщина (431) - 1609,



Львовщина - 1 178,



Ивано-Франковщина – 1 167.





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