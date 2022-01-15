Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки – 127 смертей, 1,6 тыс. госпиталей, более 10 тыс. заражений
За сутки 14 января в Украине зафиксировано 10 569 новых, подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 727, медработников – 229)
Об этом со ссылкой на открытую статистику Минздрава сообщает Еспресо.TV .
Также за прошедшие сутки:
госпитализированы - 1 682 человека,
летальных исходов - 127,
поправилось - 6 172 человека.
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Показатели последних суток по наиболее пораженным коронавирусом регионам Украины:
Киев (1178) и Киевщина (431) - 1609,
Львовщина - 1 178,
Ивано-Франковщина – 1 167.
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